Kinder- und Marktfest in Neustadt bei Coburg

Ein Fest, das sich von vielen anderen Sommerveranstaltungen in der ganzen Region hervorhebt, ist das "Neustadter Kinderfest". Es ist im Bewusstsein der Neustadter Bevölkerung fest verwurzelt geblieben und hat seinen Stammplatz erhalten.

Über die Jahrhunderte hinweg hat es sich als zentrales Fest im Jahresablauf erhalten, vereinigt die Schuljugend aller Schultypen, vom Gymnasiasten bis zum Grundschüler, und die Bevölkerung zum gemeinsamen Feiern.

Das Kinderfest am Samstag, das Marktfest am Sonntag und seit einigen Jahren auch die "Nei-Feier" am Freitagabend bilden ein festliches Wochenende in der Bayerischen Puppenstadt. Zwar erfuhren die Ausgestaltung und der Festablauf Veränderungen und Erweiterungen, aber trotz aller Zeitströmungen und unterschiedlichen Weltanschauungen ist der Zentralgedanke, den Schulkindern einen Tag der Freude zu schenken, lebendig geblieben. Noch immer erhalten alle Schulkinder von der Stadt Neustadt zum Kinderfest einen Bratwurst- und Eisgutschein und noch immer vereint der Kinderfesttag Jung und Alt.

Großes Festprogramm

Aufgrund der in diesem Jahr beginnenden Bauarbeiten rund um den Neustadter Marktplatz findet die diesjährige Neifeier, Kinder- und Marktfest auf dem Schützenplatz statt.

Am Freitag, 19. Juli, findet mit der Neifeier, dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Kulmbacher Brauerei und der Zuckerbäckerei Weiß, die traditionelle Auftaktveranstaltung mit dem besonderen Flair statt. Ab 19 Uhr läuten wir mit der regionalen Band "Faltnrock", kulinarischen Genüssen und den Getränken der Kulmbacher Brauerei das Kinderfestwochenende würdig ein.

Am Samstag, 20. Juli, findet das 471. Neustadter Kinderfest statt. Dem traditionellen musikalischen Weckruf am Morgen ab 6 Uhr folgt um 13 Uhr der große Festumzug mit Schülern der Neustadter Schulen, Puppenfee und vielen Musikkapellen durch die Innenstadt. Wegen der Bauarbeiten und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen muss die Festzugstrecke in diesem Jahr geändert werden. Festzugstart ist in der Alfredstraße/Ecke Glockenberg. Danach läuft der Festzug durch folgende Straßen: Glockenberg, Schützenstraße, Rosenstraße, Brunnenstraße, Steinweg, Amtshof, Sonneberger Straße, Bahnhofstraße, Friedrichstraße, Marienstraße, Rödenstraße, Coburger Straße, Heubischer Straße und löst sich im Bereich Grundschule Heubischer Straße auf. Um dem Umzug den alljährlich schönen Rahmen zu verleihen, sind alle Neustadter Bürger herzlich eingeladen, in der kultur.werk.stadt, Bahnhofstr. 22, Luftballons und Fähnchen zum Schmücken ihrer Häuser abzuholen, Birken können unter der Telefonnummer 09568/81126 bestellt werden, solange der Vorrat reicht.

Im Anschluss an den Umzug werden auf dem Schützenplatz die Staffeln, Freiübungen und Tänze vorgeführt. Für Volksfestatmosphäre sorgen Schaustellerfamilie Weiß mit Ihren Fahrgeschäften, Verpflegungsständen und Blasmusik. Erstmals in diesem Jahr wird die Live-Band Stef White & the Soulshaker, am Samstag in den Abendstunden bis 21.30 Uhr für Stimmung sorgen.

Am Sonntag, 21. Juli, bildet das 46. Marktfest, den Abschluss des Kinderfestwochenendes. Den Auftakt bildet der Gottesdienst von 10 bis 11 Uhr auf der Festbühne. Traditionell zur Frühschoppenzeit wird ab 11 Uhr die Stadtkapelle Neustadt und im Anschluss ab 13 Uhr das Jugendorchester Neustadt auftreten. Die hochkarätige Stimmungsband Moonlight, rundet das musikalische Programm an diesem Tag ab.

Während des gesamten Marktfestes können Sie sich natürlich in gewohnter Weise auch kulinarisch verwöhnen lassen.

Festprogramm

19 bis 23 Uhr Neifeier mit FALTNROCK

Samstag, 20. Juli: 471. Kinderfest

6 Uhr Weckruf;

13 Uhr Großer Festumzug mit über 1200 Neustadter Schülern, 15 Musikkapellen und Festwagen. Anschließend finden sportliche Vorführungen und Tänze aller Neustadter Schulen auf dem Schützenplatz statt. Platzkonzerte mit der Stadtkapelle Neustadt und dem Musikverein Thurnau; und Volksfestbetrieb;

17.30 bis 21.30 Uhr Stef White & the Soulshaker

Sonntag, 21. Juli: 46. Marktfest

10 bis 11 Uhr Gottesdienst;

11 bis 23 Uhr Volksfestbetrieb;

11 bis 12.30 Uhr Platzkonzert Stadtkapelle Neustadt;

13 bis 15 Uhr Platzkonzert Jugendorchester Neustadt;

15 bis 23 Uhr Party mit der Stimmungsband The Moonlights

Das komplette Festprogramm ist auch auf der Homepage unter www.neustadt-bei-coburg.de abrufbar.