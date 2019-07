Kellermühlenfest Mainbernheim

Es ist mit Sicherheit das atmosphärischste Freiluftfest in Mainbernheim: Die Mainbernheimer Kellermühle wird am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, wieder zum Schauplatz des beliebten Kellermühlenfests.

Das Kellermühlenfest hat den Geheimtippstatus längst hinter sich gelassen und zieht nicht nur die Mainbernheimer Bevölkerung an. Das liegt nicht nur am schönen Ambiente, sondern mit Sicherheit auch an der gelungenen Mischung aus kulinarisch wie musikalisch stimmigen Gesamtprogramm. Die Mainbernheimer Sportler sowie Dr. Peter Winkler, Besitzer der Kellermühle, laden wieder zum gemütlichen Sitzen im Schatten der alten Gemäuer ein. Auch Kinder finden hier Spannendes aus alter Zeit zu entdecken und haben auf der Freifläche nahe des Baches Platz zum Spielen.

Los geht's am Samstag ab 17.30 Uhr mit Sau am Spieß, Steckerlfisch und allerhand weiteren fränkischen Spezialitäten. Das kleine Saisonrchester aus Seinsheim wird dann handgemachte Musik für gute Laune und jede Altersklasse spielen - live kommentiert, interpretiert und präsentiert - alles nicht so ernst gemeint, aber dafür mit viel Pathos. Das Repertoire ist zeitlos und reicht von bekannten Jazzstandards als Hintergrundmusik zum Dinner über ausgewählte Tanzmusik bis zu den Soul- und Rockklassikern der Neuzeit. Musikalische Ausflüge nach Lateinamerika, Japan, Frankreich, Tschechien und in die aktuellen Charts runden das Programm ab.

Der Sonntag wird ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen eröffnet. Es spielen hierzu "Bacchus und Ratz". Ab 12 Uhr locken Sauerbraten mit Kloß und Blaukraut sowie Tafelspitz mit Meerrettich und Nudeln zum Mittagstisch. Das Fest klingt gegen 16 Uhr aus. cle