Kasendorf lädt zur Kirchweih ein

Immer am vierten Wochenende im September wird in Kasendorf traditionell das Kirchweihfest zu Ehren der evangelischen Kilianskirche gefeiert. Dazu laden der Markt Kasendorf, die örtliche Gastronomie und die Feuerwehr die Bevölkerung von nah und fern wieder herzlich ein. Sie alle werden mit einem abwechslungsreichen Programm und kulinarischen Köstlichkeiten alles dafür tun, die Gäste zu unterhalten und zu verwöhnen.

Von Donnerstag, 19., bis zum kommenden Montag, 23. September 2019, tischen die Kasendorfer Gasthäuser natürlich wieder viele leckere Kirchweihspezialitäten auf. So gibt es im Hotel-Gasthof Friedrich am Donnerstag Kopf- und Krenfleisch. Freitag, Samstag, Sonntag und Montag lockt zum Kirchweihfest ebenfalls eine reichhaltige Speisen- und Getränkekarte. Und am Montag lädt Familie Friedrich zum traditionellen Schaschlikessen ein.

Feuerwehr bewirtet die Gäste auf dem Rathausplatz

Ein Vergnügungspark, der auf dem Platz vor dem Rathaus aufgebaut wird, sorgt zusätzlich von Samstag bis Montag für Kurzweil. Der Schausteller Michael Korn aus Bayreuth, der auch das Bayreuther und Kulmbacher Volksfest organisiert, wartet dabei mit zahlreichen Fahrgeschäften auf. Für die Kinder ist dabei einiges geboten. Für sie gibt es unter anderem ein Karussell und einen Stand mit Spielsachen. Außerdem können Jung und Alt ihre Treffsicherheit an einer Spickerbude und einer Schießbude unter Beweis stellen. Und was wäre eine Kerwa ohne gebrannte Mandeln, Zuckerwatte oder Makronen? Die Bewirtung auf dem Rathausplatz übernimmt von Samstag bis Montag wie jedes Jahr die Freiwillige Feuerwehr Kasendorf. Die Gäste können sich an allen Festtagen Steaks, Bratwürste, Currywurst, Lachs und Käse sowie Kaffee und Kuchen schmecken lassen. Am Samstag gibt es ab 18 Uhr Krenfleisch. Ab 19 Uhr herrscht Barbetrieb. Dazu gibt es Live-Musik mit der Band "Miscellaneaus". Der Kirchweihgottesdienst wird am Sonntag um 9.30 Uhr in der Kilianskirche gefeiert. Anschließend gibt es ab 12 Uhr Spanferkel mit Kloß und Kraut. Natürlich gibt es auch wieder Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr hat außerdem die Saftbar des CVJM geöffnet, und es gibt Live-Musik mit CrossTunes, der Kirchenband der Jugendlichen, die sich seit einigen Jahren in der Gemeinde fest etabliert hat.

Am Montag darf man sich ab 12 Uhr über einen Mittagstisch mit gekochten Haxen freuen.

Übrigens: Bauhof und Verwaltung in Kasendorf sind am Kirchweih-Montag ab 12 Uhr geschlossen.