Just Married Hochzeitsmessein Thurnau

Am 3. Oktober 2019 ist es wieder soweit: Die Just Married Hochzeitsmesse in Thurnau öffnet ihre Pforten. Zahlreiche Hochzeitsspezialisten präsentieren Ihnen die aktuellen Trends und Tipps, Ausgefallenes und natürlich auch Altbewährtes rund um den schönsten Tag im Leben. Diese Hochzeitsmesse bietet jedem Brautpaar die Möglichkeit, sich umfangreich zu informieren und günstig zu kaufen. Es werden die neuesten Brautmodentrends vorgestellt, und viele Künstler zeigen ihr Können auf der Hochzeitsmesse. Das macht den Besuch der Just Married Hochzeitsmesse im Schloss Thurnau für Heiratswillige und Brautpaare zu einem echten Muss. Die Just Married Hochzeitsmesse findet am Sonntag von 12 bis 17 Uhr statt.

Da der Verkauf zur Hochzeitsmesse zugelassen ist, darf sich das Brautpaar auf viele Schnäppchen freuen. Es werden Modekollektionen für Braut, Bräutigam und Gäste in riesiger Auswahl und zu tollen Konditionen präsentiert. Trauringe, Schmuck und Einladungskarten werden ebenso angeboten wie zahlreiche Deko-Ideen und vieles mehr. Einfach alles, um den schönsten Tag im Leben perfekt zu machen.

"Nehmen Sie sich Zeit, um sich von den vielen Anregungen inspirieren zu lassen. Es bleiben keine Fragen offen! Für jeden wird etwas geboten, nicht nur für das Brautpaar, sondern auch für die Eltern, die Trauzeugen oder die beste Freundin", so der Veranstalter Alexander Just von der Heinersreuther Dekowelt. Die Heinersreuther Dekowelt gilt als einer der größten Hochzeitsmessen-Veranstalter Deutschlands und organisiert mehr als zehn Hochzeitsmessen pro Jahr. Der besondere Clou: Sie zahlen nur einmal Eintritt und können ohne Aufpreis alle Just Married Hochzeitsmessen der Saison 2019/2020 besuchen, so zum Beispiel auch die große Just Married Hochzeitsmesse am 13. Oktober im Ev. Gemeindehaus in Bayreuth.

Das Schloss Thurnau (Marktplatz 1) ist aufgrund der Ausschilderungen leicht zu finden. Ausreichend Parkplätze sind vorhanden. Ein großer Besucherandrang wird erwartet, denn kaum ein Brautpaar aus der Region Bayreuth/Kulmbach wird sich wohl diese Messe entgehen lassen. Nähere Informationen und Termine weiterer Hochzeitsmessen finden Sie unter

www.just-married.de oder erfahren Sie unter der Just Married Hotline: 0921/ 78 67 437.

Just Married Hochzeitsmessen auf einen Blick:

3. Oktober 2019: Schloss Thurnau

13. Oktober 2019: Evangelisches Gemeindehaus Bayreuth

27. Oktober 2019: Bamberg congress + event

27. Oktober 2019: Amberger Congress Centrum

10./11. November 2019: Meistersingerhalle Nürnberg

24. November 2019: Alte Orangerie in Rödental bei Coburg

6. Januar 2020: Volksbank Eventhalle Forchheim

11./12. Januar 2020: Messezentrum Nürnberg

12. Januar 2019: Freiheitshalle Hof

19. Januar 2019: Stadthalle Kulmbach

Weitere Messen und Infos unter www.just-married.de