Jubiläum in Modschiedel

Der 23. November 1869 ist der offizielle Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Modschiedel. Die Namen der Männer, die die Wehr gegründet haben und die Führung an der Spitze übernahmen waren Georg Foerst, Johann Reitwiesner, Johann Herold, Andreas Deuber. Mit viel Idealismus, Unterstützungen aus der Gemeindekasse sowie Zuschüssen der Regierung baute man eine Schutzgemeinschaft auf.

Bürgermeister Udo Dauer freut sich ebenfalls auf das Jubiläumsfest: "Auf unsere Feuerwehren konnten und können wir uns immer verlassen. Sie geben allen Mitbürgern ein gutes und sicheres Gefühl. Nun wird die Modschiedler Wehr in diesem Jahr 150 Jahre alt. Dies ist nicht nur für die Modschiedler selbst ein Grund zu feiern, sondern es wird sicherlich der ganze Jura das besondere Lebensgefühl wie es die Menschen dort beschreiben, erlebbar gemacht werden."

Das Festprogramm

Die Partyband aus der Oberpfalz "Stoapfälzer Spitzbuam" macht am Freitag, 12. Juli den Anfang und bringen mit ihren Programm, das von Rock und Pop, über Oldies aber auch angesagten Charts-Hits reicht, Partylaune für Jung und Alt ins Zelt. Am Samstag, 13. Juli, wird eine Abholung von Landrat Christian Meißner, zahlreichen Ehrengästen und dem Patenverein den weiteren Festverlauf offiziell eröffnen. Nach einem Gottesdienst, in dem den verstorbenen Mitgliedern gedacht wird, schreitet der Schirmherr Christian Meißner zur Tat und wird das erste Fass offiziell anzapfen. Nach den Festansprachen werden die Besucher Livemusik erleben. Kraftvoller Sound, ohne großen technischen Schnick-Schnack, so werden "Die Stadelhofner" das Bierzelt in eine Gute-Laune Zone verwandeln. Am Sonntag, 14. Juli, folgt der traditionelle Teil eines Feuerwehrfestes ab 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der frisch renovierten Ortskirche St. Johannes. Ab 10 Uhr wird es einen zünftigen Frühschoppen mit der Modschiedler Blasmusik geben. Highlight des Tages ist dann um 13.30 Uhr, der große Festzug durch den schönen Juraort Modschiedel. Anschließend bringt die Musikkapelle Wattendorf Stimmung ins Festzelt. Für den gelungenen Festsonntag spielt die Blaskapelle Hohenpölz ab 19 Uhr auf. Am Montag findet im Rahmen des Politischen Sommers der CSU im Landkreis ein Abend mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat Stephan Mayer statt.

Nur wer seine Wurzeln kennt kann wachsen ist ein Leitmotiv des beschaulichen Juraortes und so steht fest, dass die Modschiedler Wehrmänner und Frauen sich der Tugenden der Alten erinnern und getreu der Losung "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" Dienst tun für die Gemeinschaft und weiter wachsen. Deshalb wird man nun dieses Jubiläum gebührend feiern.