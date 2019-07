Jubiläum in Kümmersreuth

Vor zwei Jahren wurde das neue Feuerwehrhaus eingeweiht. Mit einem Festakt wurde dies feierlich begangen. Jetzt hat die Ortswehr im höchst gelegenen Stadtteil der Adam Riese Stadt das nächste große Ereignis: Vier Tage lang feiert die Freiwillige Feuerwehr Kümmersreuth nun ihr 125-jähriges Jubiläum.

Vom 5. bis zum 8. Juli laden der Festausschuss und die Vereinsmitglieder recht herzlich zum Unterhaltungsprogramm, Zeltbetrieb und Festzug ein.

Das Festprogramm

Beginnen wird das Festprogramm am Freitag, 5. Juli, mit dem Bieranstich um 19 Uhr durch Schirmherr und ersten Bürgermeister Jürgen Kohmann aus Bad Staffelstein. Im Festzelt, das im Krögelhofer Weg aufgestellt ist, finden rund 1200 Mann Platz. Gerade richtig für "Die Stadelhofner", die Stimmung für alle Altersgruppen garantieren. Traditionelle Blasmusik, Volkstümliche Schlager, Pop, Rock und Stimmungsmusik gehören in ihr Repertoire. Die Stimmungskapelle spielt im Anschluss an den Bieranstich. Festlich geht es am Samstag, 6. Juli, im Programm weiter. Um 19 Uhr beginnt im Festzelt der Festkommers mit Ehrung von langjährigen Mitgliedern. Ab 20.30 Uhr spielt die "Best of Band" auf. Die Musiker bieten ihrem Publikum ein reichhaltiges Repertoire der letzten Jahrzehnte der Musikgeschichte. In der Zeltbar wird ein DJ am Freitag und Samstag Musik auflegen.

Am Sonntag, 7. Juli, um 9 Uhr wird der Schirmherr Jürgen Kohmann sowie der Patenverein von der Feuerwehr Schwabthal am Feuerwehrhaus abgeholt. Dann zieht der Zug zur Maria Rosenkranzkönigin-Kirche weiter zum Totengedenken. Um 10 Uhr zelebriert dann Pfarrer Michael Morawietz aus Scheßlitz den Festgottesdienst im Festzelt, den die Ansbachtaler Musikanten aus Roth musikalisch umrahmen.

Großer Festumzug

Zum großen Festumzug durch Kümmersreuth am Sonntagnachmittag haben 40 Vereine aus den umliegenden Landkreisen ihr Kommen zugesagt, so Festausschuss-Mitglied und Vorsitzender Stefan Heidenreich. Start ist um 13 Uhr, anschließend unterhält im Zelt die Wattendorfer Blaskapelle die Gäste mit bekannt guter Musik. Die Aktiven aus dem Nachbarort unterhalten mit böhmischen Klängen sowie Stimmungslieder, deutsche Schlager, Oldies, Rock und aktuellen Charts. Ab 14 Uhr kommen die "kleinen" Festbesucher beim Kinderschminken und in der Hüpfburg auf ihre Kosten. Damit kein Gast hungrig bleibt, wird es an den Ständen Grillspezialitäten, Schnitzelsandwich sowie Pizza Fisch- und Lachsbrötchen in ausreichender Menge und zu fairen Preisen geben. Zum Ausschank gelangen alkoholfreie Getränke sowie Fassbier von der Brauerei Dremel aus Wattendorf. Zur Kaffeezeit werden selbstgebackene Kuchen und Torten angeboten.

Seit 2017 laufen bereits die Vorbereitungen für dieses Fest. Der Festausschuss besteht aus Vorsitzenden Stefan Heidenreich, den beiden Kommandanten Christian Betz und Sven Güldner sowie Florian Lunz, Martin Betz, Michael Lunz, Jochen Reinhart, Niklas Häußermann, Thomas Griebel, Thomas Jäger, Jens Freitag, Marco Schorn und Rainer Betz an.

Mit einem politischen Abend am Montag, 8. Juli, ab 18 Uhr, werden die Feierlichkeiten noch einen kleinen Höhepunkt erreichen und einen gebührenden Ausklang erleben. Als Gast hat sogar Landtagspräsidentin Ilse Aigner, ihren Auftritt zugesagt.