Johannis-Kirchweih in Wirsberg

Von Donnerstag, 13., bis Montag, 17. Juni, wird die Wirsberger Kirchweih erstmals zum historisch belegten Termin gefeiert Die nächsten Tage lädt der Markt Wirsberg gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Wirsberg erstmals am dritten Sonntag im Juni zur Johannis-Kirchweih ein. Bereits im letzten Jahr wurde in einer Abstimmung mit dem Kirchenvorstand, der Gemeinde, der Gastronomie, den Geschäftsleuten und den Vereinen beschlossen, nicht mehr im Oktober das Kirchweihfest zu feiern, sondern im historisch belegten Monat Juni. Der Kirchweih-Sonntag wird daher künftig immer am dritten Sonntag im Juni sein.

Bürgermeister Hermann Anselstetter: "Niemand hat also gewusst, dass weshalb wir eine Michaeli-Kirchweih am zweiten Sonntag im Oktober feiern. Die Johannis-Kirche gab es schon vor der Zeit, als Wirsberg eine Filialkirche von Marktschorgast war. Vorher hieß die erste, kleine Kirche schon Johanniskirche und alle weiteren Entscheidungen, dass die Kirchengemeinde 1433 selbstständig wird und dass unsere große, wunderschöne Markgrafenkirche im Juni 1746 eingeweiht worden ist, waren ständig im Monat Juni. Jetzt wissen wir wirklich, dass wir die Weihe unserer St. Johanniskirche im Juni feiern, und das ist historisch durchgängig belegbar. Das hat natürlich den positiven Effekt, dass wir jetzt eine Sommer-Kerwa haben, die sich ganz neu entwickeln wird. Und dann, wenn einmal unser Bürgerzentrum fertig ist, können sich junge Leute neue Ideen überlegen und Initiativen ergreifen. In den nächsten Tagen werden wir ganz bescheiden den Festgottesdienst feiern und Gott sei Dank haben wir auch wieder Schausteller gewonnen."

Auch an den neuen Kirchweihtagen lädt die Wirsberger Gastronomie schon ab Donnerstag, 13. Juni, zu den typischen Kerwa-Gerichten mit Wurstpartie, Schlachtplatte, Haxen, Rippla und Krenfleisch ein. Am Wochenende kommen dann weitere Spezialitäten wie Hirsch- und Wildschweinbraten, Sauerbraten, Gänsebrust, Roulade und Schäufele dazu. Daneben gibt es am Sonntag auch den gewohnten Fränkischen Mittagstisch. Zum Kirchweih-Ausklang am Montag werden auch Bratwürste, "Saure Zipfel" und "Ausgstraafta" angeboten. Heimisches Festtagsgebäck wird es in den Bäckereien mit Tagescafés auch am Sonntag-Nachmittag geben.

Auf dem Marktplatz bietet das Schaustellerunternehmen Buch aus Auerbach i.d. Oberpfalz von Samstag bis Montag mit einem Kinderkarussell, Schiffschaukel, Losbude und Süßwaren für reichlich Kurzweil für Jedermann.

Der TSV Wirsberg bietet am Samstag und Sonntag an seinem Imbissstand am Marktplatz frische Bratwürste, Steaks, Pommes und Getränke an. Am Sonntag findet zudem ein kleiner Waren- und Krammarkt mit Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Taschen, Lederwaren sowie Holzdekorationen für Garten und Terrasse statt.

Der Festgottesdienst zur Wirsberger Johannis-Kirchweih beginnt am Sonntagmorgen, 16. Juni, um 9.30 Uhr in der Markgrafenkirche St. Johannis. Für die feierliche musikalische Umrahmung sorgt der Posaunenchor Wirsberg, und anschließend lädt die Evangelische Kirchengemeinde am Kirchenvorplatz zu Kaffee und Kuchen ein.

Für die auswärtigen Gäste bietet es sich an, den Kirchweihbesuch mit einer Wanderung zu verbinden, zum Beispiel über die Ruine "Heilingskirche" bei Neufang, den Ausgrabungen der Leonhardskirche, durch das romantische "Schorgasttal". entlang des Naturlehrpfades im "Kosertal"mit dem Informations-Pavillon "Wanderrast Koserruh" und dem Andachtskreuz oder über dem 1. Kaiserdenkmal Bayerns auf der "Theresienhöhe" mit einem herrlichen Blick auf den Luftkurort. Werner Reißaus