Johannimarkt in Bischofsheim

Der Sonntag nach Johanni ist in Bischofsheim traditionell Markttag. Rund 40 Markthändler sorgen von 11 bis 17 Uhr für ein breit gefächertes Angebot in Bischofsheims guter Stube: Kräuter, Gewürze, Marinaden, Honig, Brot- und Wurstwaren, Obst und Gemüse, Haushaltsartikel, Duftlampen und -wachs, Lavendelprodukte, Reinigungsmittel und -tücher, Holzwaren, Indianer-Kunsthandwerk, Lederwaren, Modeaccessoires, Schmuck, Rock- und Popartikel, Taschen, Selbstgenähtes aus Stoff und Filz, Kinder- und Puppenkleider, Schuhe, Hüte und Mützen, Trachtenmode, Textilien aller Art. Ausstellungsanhänger zu Türen-, Fenster- Treppen- und Deckenrenovierungen sowie Markisen, Haustüren und Rollläden runden das Angebot ab. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben den ansässigen Gastronomiebetrieben mit ihrem umfangreichen Angebot von der Rhöner bis zur internationalen Küche ist auch ein Hähnchengrill sowie ein Stand mit Popcorn, Mandeln, Waffeln und Crêpes vor Ort. Darüber hinaus öffnen zahlreiche Geschäfte, von 11 bis 16 Uhr.

Wer will, verbindet seinen Marktbesuch in Bischofsheim mit einem Ausflug in die Umgebung. Kreuzberg, Osterburg, Rothsee und andere Orte bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten. Eindrucksvoll erhebt sich der Kreuzberg oberhalb von Bischofsheim. Als Wallfahrtsort weist er eine Jahrhunderte alte Tradition auf, die ihm den Beinamen "Heiliger Berg der Franken" einbrachte. Doch nicht nur Wallfahrer, sondern auch zahlreiche Wanderer, Urlaubsgäste und Ausflügler zieht der Kreuzberg nahezu magisch an. Von seinem Gipfel blickt man weit über das fränkische Land, über die umliegenden Rhönberge bis in den Thüringer Wald und in den Spessart. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts werden die Pilger am Kreuzberg schon von den Franziskanern betreut. 1731 kam die klostereigene Brauerei dazu, die das berühmte Kreuzbergbier braut.

Bischofsheim an der Rhön bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Das ausgedehnte Wanderwegenetz inklusive der Kreuzbergtour - ihres Zeichens nominiert für den Wettbewerb "Deutschlands schönster Wanderweg 2019" - und die vielen Mountainbikerouten inklusive des Flowtrails am Kreuzberg, laden ein, Natur und Landschaft auf Schusters Rappen oder auf dem Drahtesel auszukundschaften.

Tolle Ausblicke inklusive. Gemütlich Radwandern ist auf dem Brendtalradweg (Achtung: Wegen der Baustelle Ortsumgehung Wegfurt ist der Brendtalradweg zwischen Schönau und Unterweißenbrunn voraussichtlich bis Ende September 2019 gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert) und dem Rhön-Sinntalradweg - beide sind Teilabschnitte der zertifizierten Radwege "Rhönradweg" und "Vom Main zur Rhön" - gut möglich. Der Nordic Walking Park bietet drei Rundwege, von leicht bis schwer. Lange Tradition hat das Ballonfahren in Bischofsheim. Die Modellflieger erfreuen sich der Möglichkeiten am Arnsberg und am Himmeldunkberg und die Paraglider haben die Reize des Kreuzbergs auch längst entdeckt. Die neu angelegten Erholungsbereiche, der Wasserspielplatz am oberen und der Klangweg am unteren Eingang zur Altstadt sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Im Kletter- und Erlebnispark am Neustädter Haus können rund 50 Plattformen und über 50 Elemente sowie 9 Seilrutschen auf 16.000 Quadratmetern bezwungen werden. Das solarbeheizte Freibad wurde erst 2014/2015 rundum erneuert und 2018 nochmals in seiner Ausstattung verbessert. Es zählt mit seinem großen Schwimmbecken mit Erlebnisrutsche und Sprungturm, dem separaten Kinderplanschbecken (mit einem Sonnensegel überdacht), der großzügigen Liegewiese, mit einem spannenden Wasserspielplatz und weiteren Spielgeräten sowie einem Beachvolleyballfeld zu den schönsten Freibädern weit und breit. Der bewirtschaftete Kiosk sorgt für das leibliche Wohl.. Das Besucherbergwerk in unmittelbarer Nähe zum Rothsee gibt Aufschluss über die Geschichte des Bergbaus in der Rhön und speziell am Standort Bauersberg/Rothsee.

Der Schaustollen ist von Ostern bis Oktober jederzeit frei zugänglich. Gleichzeitig ist er Beginn oder Ende des geologischen Wanderpfads. Zahlreiche Tafeln entlang des Rundwanderwegs Nr. 4 (Einstiegsmöglichkeiten an den Wanderparkplätzen Rothsee oder Holzberg) informieren anschaulich über die Geologie der Rhön. Die abwechslungsreiche Landschaft und die intakte Natur mit weitestgehend naturbelassenen Wegen lassen die Herzen der Wanderer höher schlagen. Einen gültigen Angelschein und einen Tageserlaubnisschein - letzterer ist direkt in der Fischerhütte käuflich zu erwerben - vorausgesetzt, kann man im Rothsee nach Forellen, Karpfen und Schleien fischen. Nicht nur wenn es mal regnen sollte, empfiehlt sich beispielsweise ein Besuch der katholischen Stadtpfarrkirche, der russisch-orthodoxen und auch der evangelischen Kirche. Holzbildhauereien, die man besichtigen kann, zeugen von der langen Tradition Bischofsheims als Holzschnitzerstadt.