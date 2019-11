Iphöfer Weihnachtsmarkt

Über 50 Aussteller laden am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr zum traditionellen Weihnachtsmarkt in Iphofen ein. Auf sie wartet ein Bummel über den festlich geschmückten Rathausvorplatz und den Marktplatz sowie ein spannender Ausflug in den Rathauskeller, in die Vinothek und in den Innenhof des Dienstleistungszentrums.

Das Angebot reicht von vielfältigem Kunsthandwerk, dekorativer Weihnachtsfloristik, Gebasteltem und Nützlichem bis hin zu kulinarischen Spezialitäten und süßen Leckereien. An einer heißen Feuerzangenbowle oder fränkischem Glühwein kann man sich die kalten Finger wärmen. Für die kleinen Gäste dreht ein Kinderkarussell seine Runden.

Kutscher Rudi Then lädt am Sonntag zu Kutschfahrten durch das weihnachtliche Iphofen ein. Am Sonntag besteht auch die Möglichkeit, sich seinen Weihnachtsbaum zu kaufen. Das Team der Stadtbücherei St. Veit ist ebenso dabei wie die Damen des Katholischen Frauenbundes, die im Torhaus des Altenbetreuungszentrums Kaffee und Kuchen anbieten.

In der Verkündhalle des Historischen Rathauses präsentiert die Iphöfer Patchwork-Gruppe ihre Ausstellung "Gebraucht, Geschenkt, Genäht! Aus Alt mach Neu".

Weihnachtlich geht es auch in der Vinothek zu. Bei einem Bummel durch die geschmückte Galerie oder den Gewölbekeller kann man schon Geschenke für Weihnachten aussuchen oder einfach das geschmackvolle Ambiente genießen.

Ein Lichterpfad führt vom Marktplatz in die Lange Gasse, die auch in diesem Jahr zur "Weihnachtsgasse" wird. Hier können liebevoll genähte Handarbeiten, Schmuck und Geschenke in gemütlicher Atmosphäre eingekauft werden.

Wie im Mittelalter

Ein kleiner Mittelalter-Weihnachtsmarkt direkt beim Winzer präsentiert sich im romantischen Innenhof des Weinguts Ilmbacher Hof. Zahlreiche Künstler und Handwerker, ein fröhliches Kinderprogramm und natürlich Kulinarisches verwandeln das Weingut in ein weihnachtliches Ambiente.

Natürlich dürfen weihnachtliche Klänge nicht fehlen. Verschiedene Posaunenchöre stimmen vor dem Rathaus musikalisch auf Weihnachten ein. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes am Sonntag um 18 Uhr findet das Adventskonzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Iphofen in der Stadtpfarrkirche St. Veit statt.

Der Iphöfer Weihnachtsmarkt ist ein vorweihnachtliches Highlight. Egal, ob vom Bauhof kreativ gestaltete Dekoration, die dem Markt ein besonderes Flair verleiht, oder weihnachtlich beleuchtete Buden - die Macher des Iphöfer Weihnachtsmarktes bemühen sich besonders um authentische Weihnachtsstimmung.red