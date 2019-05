Internationales PuppenFestival in Neustadt und Sonneberg

Vom 26. Mai bis 2. Juni findet das Internationale PuppenFestival in der Bayerischen Puppenstadt Neustadt bei Coburg und der Spielzeugstadt Sonneberg statt.

Die beiden Städte glänzen mit einem einwöchigen Veranstaltungskalender, der es in sich hat. Verpassen Sie nicht die Eröffnung des Internationalen PuppenFestivals auf dem Marktplatz in Neustadt mit bester Unterhaltung, Fotobox-Event, Live-Musik, Straßenkünstlern, kulinarischen Spezialitäten aus der Region und verkaufsoffenem Sonntag.

Auch in diesem Jahr wird ein fulminantes Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt und hält eine große Überraschung für die Bürgerinnen und Bürger von Neustadt, Sonneberg sowie Besucher aus nah und fern bereit: Erleben Sie Livebands und Straßenkunst, besuchen Sie Floh- und Trödelmärkte, die Große Sammlerbörse in der Frankenhalle in Neustadt mit einem riesigen Angebot an Teddybären, Miniaturen, Antik- und Sammlerpuppen sowie die Börse in der Veranstaltungshalle SonneBad in Sonneberg.

Genießen Sie das bunte Treiben aus Kunst, Kultur und Gastronomie. Zudem locken regionale Hersteller und Manufakturen mit Werksverkäufen.

Kombikarte mit Festivalbänchen

Dieses Jahr gibt es auch wieder die praktische Kombikarte mit Festivalbändchen. Gegen eine Gebühr von 14 Euro erhalten Sie Zutritt zu allen auf der Karte angegebenen Museen, Messen, Ausstellungen und Firmen.

So können Sie günstig das ganze Programm des Internationalen PuppenFestivals auskosten und gelangen mit dem kostenfreien Shuttlebus schnell von Ort zu Ort und können den Tag entspannt genießen.

Mehr Informationen sind im Internet unter www.neustadt-bei-coburg.de oder www.puppenfestival-neustadt. de zu finden.