Internationaler Tag der Bratwurst

Tag des Bieres. Tag der Schokolade. Und nun auch der Tag der Bratwurst. Für alle Bratwurstfans findet am kommenden Sonntag ein wahres Fest statt. Zumindest wenn es nach dem US-amerikanischen kulinarischen Jahreskalender geht. Denn der listet den 16. August als National Bratwurst Day.

Unzweifelhaft ist, dass das Grillgut mit Tradition längst den ganzen Globus erobert hat. Das deutsche Wort Bratwurst wurde ohne Übersetzung in zahlreiche Sprachen der Welt übernommen. Die Geschichte der Bratwurst hält einige (kuriose) Höhepunkte bereit. Um 700 v. Chr. wird sie das erste Mal erwähnt. Homer gibt in der Odyssee die erste schriftliche Kunde von der Wurst. Er beschreibt, wie die alten Griechen die mit Fett und Blut gefüllten Ziegen- und Schweinemägen auf glühenden Kohlen rösteten. Das erste Bratwurstrezept findet sich dann im 1. Jahrhundert vor Christus im ersten römischen Kochbuch von Apicius. So etwas wie ein Reinheitsgebot wurde 1432 erlassen, und zwar in der Fleischhauerordnung der Weimarer Fleischer.

Hinter Gittern soll Hans IV. Stromer von 1554 bis 1592 im Nürnberger Schuldturm, fast 28.000 Bratwürste gegessen haben. Sein Spitzname ist wenig überraschend: Bratwurst-Stromer. Um 1600 misst die Königsberger Riesenbratwurst 1005 Ellen (circa 670 Meter). Und 200 Jahre später ließ sich Johann Wolfgang von Goethe Nürnberger Bratwürstchen mit der Post nach Weimar schicken. Die "Letzte Bratwurst vor Amerika" wurde erstmals 1997 Cabo de Sao Vicente (am "Ende der Welt") in Portugal verkauft. 2003 wurden den Nürnberger Bratwürsten, Nürnberger Rostbratwürsten und der Thüringer Rostbratwurst die jeweiligen geographisch geschützten Angaben zuerkannt.