Innenstadt-Flohmarkt in Kulmbach

Auf geht's zur Schnäppchenjagd! Einmal im Jahr wird die gesamte Kulmbacher Innenstadt zu einem einzigen großen Flohmarkt. Tausende Besucher lassen sich vom Flohmarktfieber anstecken und nutzen die Gelegenheit zum Bummeln und Stöbern.

Für die einen ist der Flohmarkt eine romantische Zeitreise, für den anderen eine spannende Schnäppchenjagd. Während in der Fußgängerzone in der Langgasse, auf dem Holzmarkt, im Kressenstein oder der Fritz-Hornschuch-Straße die Erwachsenen verhandeln, kaufen und verkaufen, steht dies auf dem Marktplatz unter dem Motto "von Kindern für Kinder". Ob klein oder groß, ob Verkäufer oder Käufer - für jeden ist an diesem Tag etwas dabei.

Beim großen Innenstadt-Flohmarkt am Sonntag, 22. September 2019, von 12 bis 18 Uhr sind alle herzlich eingeladen, dieses besondere Flair zu genießen und das bunte Treiben, bei dem auch schon die Kleinsten kräftig mitwirken, zu bestaunen.

Auch in diesem Jahr werden viele Kulmbacher Innenstadt-Händler wieder Teil des großen Flohmarktes und bieten den Besuchern im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags das eine oder andere gute Schnäppchen zum Kauf.

"Der Marktplatz, die Altstadt und der neugestaltete EKU-Platz werden Anlaufstelle für Käufer und Verkäufer aus der ganzen Region sein. Unser Flohmarkt verbindet damit romantisches Altstadtflair mit einer aufregenden Schatzsuche und spannenden Schnäppchenjagden. Von 12 bis 18 Uhr kann nach verborgenen Kostbarkeiten gefahndet, mit Gleichgesinnten gefachsimpelt sowie Nötiges und Ausgefallenes für kleines Geld erfeilscht werden. Zusätzlich warten unsere Einzelhändler mit tollen Angeboten auf Sie und laden Sie gerne zu einem Einkaufsvergnügen am Fuße der Plassenburg ein.", so Oberbürgermeister Henry Schramm in seinem Grußwort.

Einen besonderen Dank richtet Schramm an die Organisatoren und die vielen großen und kleinen Händler, die beim großen Innenstadt-Flohmarkt dabei sind.