In Steinberg regieren wieder die Narren

Die "Staaberche Fousanocht" nähert sich ihrem Höhepunkt, den beiden Büttenabenden am Freitag, 21., und Samstag, 22. Februar 2020, sowie dem Kinderfasching mit vorausgehenden Faschingsumzug am Sonntag, 23. Februar 2020. Bereits zum 36. Male finden dann am letzten Faschings-Wochenende die großen Büttenabende statt, bei denen Steinbergs närrische Elite ein rund fünftstündiges Feuerwerk des Frohsinns und der Heiterkeit entzünden wird.

Am Sonntagnachmittag geht das närrische Zepter an den Nachwuchs über, der schon jetzt dem beliebten Kinderumzug und der Faschingsgaudi des Musikvereins Steinberg entgegen fiebert. Schaupunkt des närrischen Treibens ist einmal mehr die Kronachtalhalle.

Ein Programm der Superlative

Erneut hat die Vereinsgemeinschaft Steinberg um ihren Vorsitzenden Alexander Öhring und Faschingsbeauftragten Herbert Agel alle närrischen Kräfte mobilisiert, um ihre Gäste mit einem Programm der Superlative zu begeistern.

Der Einlass für die Büttenabende ist um 18 Uhr. Für die musikalische Einstimmung sorgt ab 18.30 Uhr der Musikverein Steinberg, bevor um 19 Uhr der endgültige Startschuss erfolgt. Wenn sich dann in der zur Narrenburg umfunktionierten Kronachtalhalle der Vorhang hebt und der Erkennungsruf "Staaberch Schrubb Schrubb!" von Präsident Wolfgang Förtsch aus der Bütt erschallt, können sich die Besucher wieder auf lustige Sketche, mitreißende Tanz- und Musikdarbietungen sowie natürlich die berühmt-berüchtigten Büttenreden freuen.

Diesjähriges Motto der Fousanocht ist "Dä Beck"n". Pate steht Lebensmittelhändler Martin Geiger, dessen Gesicht auch den Orden ziert. Über dem Gaudiwirbel thront das amtierende Steinberger Prinzenpaar, Kevin I. und Isabell I., flankiert vom Elferrat.

Alex und Carina Jakob moderieren mit Witz und Charme durchs Programm, das für so manche Überraschung gut sein wird. Die sogenannte kleine Garde und Solotanzmariechen Leni wirbeln nur so über die Bühne. Jahr für Jahr ein echtes Highlight stellt der Auftritt der Prinzengarde dar, was natürlich auch für die Showtanzgruppe gilt. Auch die jüngsten Akteure - sprich die Kinderturngruppe des TSV - fiebern ihrem großen Tanz-Auftritt entgegen.

Büttenreden und Schabernack am laufenden Band

Der Heiligenschrubber (Christian Eidloth) geht dörflichen und politischen Ereignissen auf den Grund und entlarvt manchen Scheinheiligen. Die Fotofreunde Herbert Agel und Thomas Stadelmann präsentieren Schnappschüsse und pfiffige Nachrichten. Mit Sicherheit wieder ein absoluter Top-Act wird der Auftritt des Kult-Trios RMG, das es einmal mehr auf die Baustelle verschlägt.

Allerhand Schabernack haben sich die Brandlöscher der Steinberger Feuerwehr ausgedacht - und auch Mac & Michl sowie die wunderschöne Trulla (Silke Mattes) dürfen keinesfalls fehlen. Gespannt sein darf man auf die Kinderbütt´ von Jonas sowie den TV-Sketsch von Anna, Nina und Nico. Sehr freut man sich auf einen Gastauftritt der Landkreis-Minigarde beim Büttenabend am Freitag.

Nach dem offiziellen Teil wird mit DJ-Musik bis in den Morgen weiter gefeiert. Karten für die Büttenabende gibt es für 12 Euro im REWE Markt Bauer in Steinberg; Restkarten an der Abendkasse.

Großer Kinderumzug am Sonntag um 13.30 Uhr

Am Sonntagnachmittag lädt der Musikverein Steinberg zum Kinderfasching in die Kronachtalhalle. Vorher wird das lustige Völkchen um 13.30 Uhr vom Kindergarten aus in einem Gaudiwurm dorthin ziehen.

Am Rosenmontag geht es beim "FRACKsausen" im Gasthaus "Zum Frack" sowie am Faschingsdienstag beim "Faschingsrummel" des TSV Steinberg (Beginn 15 Uhr) und dem "Faschingskehraus" beim "Bauernhannla zum närrischen Schlussspurt noch einmal rund. Heike Schülein