Imposante Kirchenkunst

Um 1300 gab es wohl schon eine erste Kirche in Memmelsdorf, an die noch der Altarraum und die alte Sakristei und ein gotisches Fenster an der Ostseite des Turmes erinnern. 1707 kam es zur Erweiterung der Kirche nach Süden und um zwei Fenster nach Westen. Im Zuge des Umbaus entstand die eindrucksvolle Westfassade mit dem Wappen von Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn. Der Entwurf stammt von Leonhard Dientzenhofer, Baumeister war Balthasar Caminata. Die Figuren an der Fassade fertigte Johann Caspar Metzner. 1719 wurden der Kirchenfassade eine Ölberg-Darstellung und eine Darstellung der Grablege Christi vorgelagert. Die Figuren schuf Leonhard Gollwitzer.

Im Inneren ist Mariä Himmelfahrt eine einschiffige Saalkirche. Neben floralem Stuck ist in zwei großen Bildfeldern das Patrozinium der Kirche dargestellt: Im hinteren Teil der Decke stehen die Apostel am leeren Sarg Mariens, im vorderen Teil wird Maria von der Dreifaltigkeit in den Himmel aufgenommen und gekrönt.

Von der ursprünglichen Ausstattung der Kirche ist nur ein gotisches Marienbild erhalten, das 1648 nach dem Brand der Kirche wieder instandgesetzt wurde. Der Hochaltar steht an der geraden Abschlusswand des Chors.

Das im Nazarenerstil gehaltene Altarbild von Alois Hauser stellt die Aufnahme Mariens in den Himmel und ihre Krönung durch die Dreifaltigkeit dar. Die Dreifaltigkeit ist auch durch ein Auge Gottes mit Strahlenkranz im Altarauszug symbolisiert. Flankiert wird das Altarbild von Figuren der Heiligen Johannes Nepomuk und Antonius von Padua. In den 1960 Jahren wurde die Pfarrkirche grundlegend saniert.

1772 entstand, nach dem Abriss der Kirchhofmauer und unter Verwendung der alten Steine, eine neue Mauer mit 48 Pfeilern und 38 Zwischenwänden. Dem Wunsch des Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim folgend schuf Hofbildmeister Ferdinand Dietz und seine Werkstatt dafür zwölf Statuen für die Schauseite der Mauer.

Den Kirchweih-Gottesdienst feiert Pfarrer Peter Barthelme am 15. August, bei schönem Wetter, um 9.30 Uhr im Pfarrhof. Ansonsten muss auf die Pfarrkirche ausgewichen werden.

In diesem Jahr wird es aufgrund der Corona-Pandemie nur ein Kinderkarussell und einen Süßigkeiten-Wagen vor dem Rathaus geben. Alle anderen Kirchweih-Attraktion können nicht stattfinden.Andrea Spörlein