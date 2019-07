Hofschoppenfest Vollhals Rödelsee

Der Juli geht - und damit kommt das Hofschoppenfest der Familie Vollhals! Die Winzerfamilie aus Rödelsee lädt jedes Jahr am letzten Wochenende im Juli zum Hofschoppenfest ein - und zwar bei jedem Wetter!

In gemütlicher Atmosphäre im romantischen Garten kredenzen die Hausherren erlesene Weine und dazu leckere Speisen. Auch selbst gemachte Secco-Cocktails werden wieder serviert.

Die Stimmung auf dem Hofschoppenfest in der Crailsheimstraße kocht Jahr für Jahr - nicht zuletzt wegen des tollen Musikprogramms, das Juniorchef Jens Vollhals auch in diesem Jahr präsentiert.

Los geht's am Freitag 26. Juli, mit "D´Mützen", die um 20 Uhr die Bühne erobern. Am Samstag, 27. Juli, geht um 19 Uhr "Jet Set" an den Start. Ausschank ist an beiden Tagen jeweils eine Stunde vor dem Musikstart.

Mit einem geselligen Frühschoppen beginnt um 11 Uhr der Sonntag, 28. Juli. Der Duft fränkischer Spezialitäten zieht ab 11.30 Uhr durch die Luft und Schäufele mit Klößen, gefüllte Poulardenbrust oder Schupfnudeln mit Grillgemüse machen die Wahl nicht leicht. Garant für beste Unterhaltung ist an diesem Tag "Holger B. Music".

Falls die Sonne nicht scheint, kann bei der Familie Vollhals auf genügend überdachten Plätzen gefeiert werden. Der Eintritt zum Hofschoppenfest ist natürlich an allen Tagen frei.lni