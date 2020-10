Herbstkerwa in Mainleus

Am 10. und 11. Oktober 2020 findet in Mainleus wieder die traditionelle Herbstkirchweih statt. Im vergangenen Jahr wurde hierzu von der Projektgruppe Mainleus und dem Fränkischen Hof erstmals ein Oldtimer-Traktortreffen, organisiert, das überragenden Anklang fand. Aufgrund der Corona-Pandemie muss dieses Treffen in heuer leider ausfallen. Die Organisatoren hoffen jedoch, dass ein Oldtimer-Traktortreffen im kommenden Jahr wjeder möglich ist.

Der Fränkische Hof bietet mit Unterstützung durch die Projektgruppe Mainleus dennoch eine Herbstkerwa an. Am Samstag, 10. Oktober, ab 15 Uhr und am Sonntag, 11. Oktober, ab 10 Uhr wird im Biergarten und auf dem Hofgelände unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gefeiert. Für die Gäste stehen zwei offene Zelte als Überdachung zur Verfügung.

Der Fränkische Hof bietet wieder einiges an Kerwaspezialitäten wie Krenfleisch, Haxen, Siedwürste, Rouladen und einiges mehr zum Mittagstisch an. Auch gibt es wieder verschiedene Kuchen und Fischbrötchen.

Neu dabei: Müllers Räucherei

In diesem Jahr wird Müllers Räucherei aus Selb ihren Stand im Hofgelände direkt an der Braugasse aufstellen und viele verschiedene Räucherspezialitäten wie Schwarzfleisch, geräuchertes Wild und Käse sowie Forellen anbieten. Die Forellen werden vor Ort frisch geräuchert. Für die Kinder wird zudem frisches Popcorn angeboten. Interessenten können Müllers Räucherei direkt von der Braugasse aus am Stand besuchen und verschiedene Köstlichkeiten probieren.

Die Veranstalter freuen sich auf die Besucher der eventuell letzten Veranstaltung in diesem Jahr. Ein Weihnachtsmarkt mit einem sogenannten Einbahnstraßen-Rundlauf über Bahnhofstraße - Konrad Popp Platz - Hauptstraße ist mit einem Hygiene- und Sicherheitskonzept in Planung, muss jedoch erst noch von der Kreisverwaltung genehmigt werden. Ob dies unter den eventuell noch folgenden Auflagen durchführbar ist, steht noch in den Sternen.

Im Fränkischen Hof findet am 30. Oktober noch ein Taubenmarkt statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, geht dies nur mit Voranmeldung unter Telefon 09229/979224.