Helmbrechtser Kärwa mit Genussmarkt

Am 20. Oktober dürfte der verkaufsoffene Helmbrechtser Kirchweihsonntag mit seinen Aktionen und Attraktionen wieder viele Besucher anziehen. Heuer gibt es noch einige Gründe mehr, zur Kärwa am 20. Oktober durch die Stadt zu schlendern, denn von 10 Uhr bis 17 Uhr findet ein Genussmarkt mit dem Schwerpunkt Kartoffel statt. Dazu kooperiert die veranstaltende Werbegemeinschaft "Helmbrechts aktiv" mit der Genussregion Oberfranken, dem Bayerischen Bauernverband, dem Bauernhofmuseum Kleinlosnitz und der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in Ahornberg.

Schon bevor um 13 Uhr die Geschäfte geöffnet werden, gibt es in der früheren Stofffabrik an der Gustav-Weiß-Straße einiges zu sehen. Dort finden Ausstellungen statt, in denen unter anderem Fotos von Ernten im Lauf der Zeit wie auch landwirtschaftliche Geräte sowie Kartoffelarten gezeigt werden. Vorgestellt wird dort auch das weltweite Slow-Food-Projekt "Die Arche des Geschmacks". Nachmittags stehen kurze Vorträge auf dem Programm.

Um 13 Uhr informiert Biobauer Michael Söll über die schwarz blaue Frankenwälder Kartoffel, um 15 Uhr befasst sich Norbert Heimbeck mit dem Arche-Projekt und um 16 Uhr folgt ein Vortrag des Bayerischen Bauernverbandes zum Thema des Tages. Dazwischen gibt sich um 14 Uhr die bayerische Kartoffelkönigin Stefanie III. aus dem Landkreis Neuburg a. d. Donau die Ehre und wird gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Pöhlmann die Gäste begrüßen. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Veranstaltungsplatz sorgen die Kulmbacher Stollmusikanten.

Viel los ist bestimmt auch wieder auf dem Freigelände an der Alten Weberei. Hier kommen vor allem Kinder auf ihre Kosten. Mitarbeiterinnen des in unmittelbarer Nähe gelegenen Helmbrechtser Kreisels bieten in ihrer Einrichtung gemeinsame Spiele für Großeltern, Eltern und Kinder an. Am Rathaus befindet sich eine weitere Aktionsfläche, am Stadtbrunnen ist ein Zelt aufgebaut, und es spielt die Band Faltnrock, die an gleicher Stelle schon im Vorjahr die Zuhörer begeisterte. Um 14.30 Uhr tritt ein Chor der vierten Klasse aus der Otto-Knopf-Grundschule auf.

An Ständen verkaufen Hobbykünstler wie auch Direktvermarkter ihre Artikel. Zudem gibt es eine Ausstellung mit der Präsentation neuester Automodelle. Um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr präsentiert die FGH mit originellen Choreographien am Kugelbrunnen die neuesten Modetrends. Vor Bäckereien dürfen Passanten das händische Herstellen der "klaan Koung" verfolgen.