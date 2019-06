Duftwolken-, Flower-Rain- und Starlet-Rosen säumen den Weg des Besuchers durch das florale Paradies. Wie in den letzten 12 Jahren zu diesem Anlass verwöhnt Sie das Team der Gärtnerei mit himmlischen floristischen Genüssen und zeigt auch live, wie die frisch geernteten Rosen Marke Eigenbau ansprechend und zeitgemäß in Szene gesetzt werden. Die Bäckerinnen des Obst- und Gartenbauvereins Pettstadt versorgen die Gäste mit 50 verschiedenen selbstgemachten Kuchen und Torten zum Kaffee, Köstliches vom Grill und aus dem Pizzaofen stillt zum Mittag- oder Abendessen den Hunger, zur Erfrischung werden im Garten vom Sportverein Cocktails gemixt. Im In- und Outdoorbereich des Anwesens finden sich an diesem Sonntag auch Künstler und Handwerker aus der Region ein, um Ihre Produkte darzubieten.

So findet man Selbstgemachtes und Kurioses in ausgefallenem, ansprechendem Ambiente. Die Familie Reichert und das Team der Gärtnerei freut sich auf Ihren Besuch und steht den ganzen Tag für Fragen und nette Gespräche zur Verfügung!

Pettstadter Rosenfest

Großherzogin Luise Kordes, Pretty Sunrise Meilland, Midsummer, Emily Bronte Austin, Midsummer, Mariatheresia, Voyage oder Nicole.

Vielleicht gehört eine dieser edlen Rosen auch zu Ihren Lieblingsrosen. Eine pastellfarbene Rose mit zarten Verläufen, eine dunkelrote, edel anmutende Sorte oder doch die zeitlose, cremefarbene Sorte?

"Heaven on Earth", der Himmel auf Erden, unter diesem Motto veranstaltet die Gärtnerei Reichert, bereits zum 13. Mal das Pettstadter Rosenfest. Am Sonntag, 23. Juni 2019 können Sie sich persönlich von 11 bis 19 Uhr in der Bahnstraße 17 von diesen historischen Gewächsen, teils mit betörenden Düften, mit dem facettenreichen Sortenreichtum und dem wundervollen Farbenspektrum verzaubern lassen.

Ein Sprichwort sagt: Glück besteht in der Kunst,

sich nicht zu ärgern,

dass der Rosenstrauch Dornen trägt,

sondern sich darüber zu freuen,

dass der Dornenstrauch Rosen trägt.

Als neu gewählter Abgeordneter des Bayerischen Landtags freue ich mich ganz besonders, dass ich in diesem Jahr zum ersten Mal die Schirmherrschaft für diese tolle Veranstaltung übernehmen darf und wünsche allen Rosenliebhabern einen erlebnisreichen Tag.