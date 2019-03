Hausbesichtigung in Hassenberg

Die Vorstellungen der Bauherren so zu realisieren, dass diese den Ansprüchen gerecht werden, sieht das Team der Kröckel Bau aus Sonnefeld als einen zentralen Kernpunkt ihrer Arbeiten. "Deshalb stehen die Kundenzufriedenheit und die Qualität an vorderster Stelle", betont Kröckel-Bau-Geschäftsführer Klaus Kröckel. Mit seinem Team steht er Bauherren von Beginn an als kompetenter und erfahrener Partner bei allen Fragen rund um das Bauen zur Seite. Dass dies keine leeren Versprechungen sind, spiegelt sich in den vielen zufriedenen Bauherren wider, für die das familiengeführte Bauunternehmen Wohnhäuser mit den unterschiedlichsten Ansprüchen realisiert hat. "Für uns sind selbst die kleinsten Details wichtige Bestandteile der Gesamtplanung", erklärt Klaus Kröckel weiter. Denn sie gehören zur Grundlage, um die Planungen und Überlegungen so umzusetzen, wie es sich die Bauherren vorgestellt haben.

Interessierte, die sich für die Kröckel Bau als Partner bei der Erfüllung des Eigenheimwunsches entscheiden, können alle Leistungen aus einem Guss beziehen. Von der Planung bis zur Schlüsselübergabe bietet nämlich die Traditionsfirma alles aus einer Hand. Bei den wöchentlichen Baustellenterminen mit den beteiligten Handwerkern können die Bauherren hautnah den Baufortschritt mitverfolgen und sind so bei jeder wichtigen Entscheidung mit eingebunden. Des Weiteren wird die Baumaßnahme samt nachträglicher Restarbeiten protokolliert. Anhand der Protokollübergabe an die Gewerke erfolgt die Überprüfung und Nachkontrolle der offenen Restarbeiten. Damit wird der Qualität besonders Rechnung getragen.

Modernes Wohnhaus auf zwei Etagen

Im Sonnefelder Ortsteil entsteht derzeit ein modernes Wohnhaus auf zwei Etagen. Diesem ist eine Doppelgarage mit Fertigteilgeräteraum für die Haustechnik angegliedert. Umweltschonend und kostengünstig sorgen eine Luft-/Wasserwärmepumpe und die Fußbodenheizung für angenehme Wärme im ganzen Haus. Die beiden Geschosse sind durch eine geradeläufige Treppe miteinander verbunden und unterstreichen die moderne Planung. Durch die offene Galerie wurde die Raumhöhe im Essbereich bis unter die obere Geschossdecke geschaffen. Zahlreiche Terrassentüren und feststehende Elemente in der Galerie sorgen für viel Tageslichteinfall und schaffen Atmosphäre. Für den späteren Einbau eines Kaminofens, mit dreiseitiger Verglasung und einem Rund-um-Blick auf die Flamme, wurden bereits alle Vorkehrungen getroffen. Im Obergeschoss befindet sich das große Badezimmer mit angrenzendem Hauswirtschaftsraum, der für kurze Arbeitswege zwischen Waschmaschine und Schränken sorgt. Des Weiteren befinden sich auf dieser Etage ein Ankleide- und das Schlafzimmer. An letzterem gliedert sich der Loggiabereich an und ermöglicht so einen herrlichen Ausblick aufs Grüne.