Hallstadter Anna-Kirchweih

Von Freitag, 26. Juli, bis Montag, 29. Juli, lädt die Anna-Kirchweih aufs Festgelände beim SV Hallstadt ein. Zeitgleich bereiten die Hallstadter Gastronomen wie gewohnt ihre Kirchweihspezialitäten zu.

Es wird ein Fest für die ganze Familie. Vor allem Kinder und Jugendliche können sich wieder über verschiedene Schausteller freuen.

Die Anna-Kirchweih 2019 soll wieder zu einem fröhlichen Fest und einem schönen Erlebnis für Jung und Alt werden. Deshalb werden wir in diesem Jahr die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Veranstaltung erhöhen.

Sicherheit wird groß geschrieben Dazu wird das Festgelände eingezäunt. An den beiden Eingängen wird es Einlasskontrollen geben. Zusätzlich wird es rund ums Veranstaltungsgelände innerhalb eines Kilometers eine "Bannmeile" geben.

In dieser darf im öffentlichen Raum kein Alkohol konsumiert werden. Ein Sicherheitsdienst wird ebenfalls vor Ort sein.

Gottesdienste und Andachten

In der Anna-Kapelle wird es verschiedene Andachten und Gottesdienste geben. Höhepunkt wird der Pfarrgottesdienst am Sonntag, 28. Juli, um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian sein. Anschließend führt eine Prozession zur Anna-Kapelle. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit.