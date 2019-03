Gremsdorf läutet den Frühling ein

Der Gewerbepark Gremsdorf lädt am 24. März zum ersten verkaufsoffenen Sonntag 2019 ein und er möchte die Besucher auf die Frühlings- und Osterzeit einstimmen. Günstig an der Autobahnausfahrt Höchstadt-Ost gelegen kann die ganze Familie im Gewerbepark bummeln, schauen und shoppen. Fast alles, was das Herz begehrt, ist hier zu finden und die Gelegenheit ist gut, sich für die wärmere Jahreszeit mit allem Nötigen für innen und außen einzudecken! Die letzten Wochen waren hart und wechselhaft und so hofft jedermann auf einen baldigen, bleibenden Frühling. Zwischen dem Bummel durch die verschiedenen Läden kann jeder Gast im Greuther Teeladen in der Teebar entspannt einen leckeren Tee des Tages genießen. Neben sehr vielen Tees und über 300 Gewürzen sowie über 150 Heilkräutern und Kräutern findet man hier auch exotische Gewürze. Am verkaufsoffenen Sonntag werden die Mitarbeiterinnen des Greuther Teeladens ein vielfältiges Sortiment an Produkten präsentieren und die Kunden unter anderem über das Multitalent Kurkuma aus Asien informieren.

Zum "Auftanken" geht es dann weiter zu Jammy's!

Lieben Sie heißen Cappuccino, leckeres Tiramisu, hausgebackene Kuchen und Desserts? Bei Jammy's können Sie all dies genießen! Ohne Frühstück aufgebrochen? Macht nichts! Täglich gibt es hier von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr ein leckeres Frühstück.

Im Restaurant können Sie die mediterrane Küche wie zum Beispiel Pizza, Pasta und Salate - bei schönem Wetter auch auf der großzügigen Sonnenterrasse - genießen. Wohin zur Geburtstagsfeier, zu Firmenfesten und Jubiläen? Natürlich zu Jammy's! Das Team um Annemarie Rittmayer bietet Gerichte an, die aus regionalen und saisonal frischen Produkten von bester Qualität und mit viel Liebe zubereitet werden. Auch Vegetarier und Veganer sind herzlich willkommen! Machen Sie sich einen schönen Abend mit Freunden und lassen Sie sich einen leckeren Cocktail an der Bar schmecken!

Individuellen Service für Ihr mobiles Zuhause und Ihren PKW

Das bietet der etwas abseits in Buch bei Gremsdorf gelegene WOMOPARK/Kfz-Meisterbetrieb Dürrbeck. Er lädt ebenfalls am Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein und stellt einige Neuheiten vor.

Nun kommt wieder die Zeit, in der die Wohnmobile und Wohnwagen für große oder kleinere Touren vorbereitet werden. Hier finden die reisefreudigen Besitzer der mobilen "Häuser" eine kompetente Allroundwerkstatt - eine der ersten Adressen in der Region ERH. Wartungen, Reparaturen, Instandsetzungen und Aufrüstungen von Wohnmobilen und Wohnwagen aller Fabrikate werden hier fachmännisch ausgeführt. Einbauten von Anhängerkupplungen, Solaranlagen, Rangierhilfen, Klimaanlagen, Luftfederungen, Hubstützen etc. gehören hier zu den täglichen Aufgaben. Die TÜV Abnahme erfolgt wöchentlich durch den TÜV Nord. Unsere Werkstattmitarbeiter sind zur Abnahme der vorgeschriebenen Gasprüfung nach DIN-Norm berechtigt. Der Verkauf von Zubehör der Campingausstatter Frankana/Freiko, Movera, Camping-Profi und REIMO gehört ebenso zum Repertoire. Der WOMOPARK/Kfz-Meisterbetrieb Dürrbeck ist zudem eine Autowerkstatt für alle Fabrikate.

Für Service, Beratung und Verkauf sind Stefanie Dürrbeck und Melanie Seelbach zuständig. Chef und Leiter des Teams ist KFZ-Meister Christian Dürrbeck, der sich zusammen mit dem KFZ-Mechatroniker Florian Kretschmer um das Wohl der Fahrzeuge kümmert.

Der WOMOPARK/Kfz-Meisterbetrieb Dürrbeck steht Montag - Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 17 Uhr und Samstag von 09.30 bis 13.30 Uhr zur Verfügung. Mittagspause ist von 13 bis 14 Uhr. Weitere Infos unter 09195/923005, E-Mail service@womopark.com oder unter www.womopark.com.

Der Gewerbepark Gremsdorf - ein Geheimtipp für alle, die sich gerne am verkaufsoffenen Sonntag auf den Frühling und auf die Osterzeit einstimmen wollen. Im großen Gremsdorfer "Osternest" ist für jeden etwas versteckt! Kommen Sie am 24. März zwischen 13 und 18 Uhr in den Gewerbepark! Ein Besuch lohnt sich immer!