Gewerbeschau Litzendorf

Am 15. September veranstaltet der Gewerbeverein Litzendorf e.V. wieder die beliebte Gewerbeschau in den Schlemmerwiesen in Litzendorf. Um 11 Uhr findet die Eröffnung durch den 1. Bürgermeister Wolfgang Möhrlein statt, wobei sich alles an diesem Tag rund um die Sparten Handel, Handwerk und Dienstleistung dreht. Bis 17 Uhr haben Besucher anschließend die Gelegenheit, sich an den 31 verschiedenen Ausstellerständen zu informieren und von tollen Aktionen und Angeboten zu profitieren.

Vielfältiges Programm

Zusätzlich gibt es ein gewohnt buntes Begleitprogramm. Dazu gehört auch eine Reihe spannender Vorträge, die um 13 Uhr mit dem Thema "Das tut Dir gut..." beginnt, vorgetragen von Ernährungcoach M. Erhard. Um 14 Uhr findet bei der Estrich Höllein GmbH der Vortrag "Neueste Maschinentechnik für Estrichverlegung & Schleiftechnik für die Designböden" statt. Georg Lunz spricht schließlich ab 15 Uhr über "Ökologische Dämmung bei Dach und Fassade".

Bei der Gewerbeschau gibt es viel zu sehen: Besucher dürfen sich auf eine Oldtimershow mit Autos, Motorrädern und Landmaschinen freuen.

Hüpfburg und Hubsteiger

Auch bei den kleinen Besuchern kommt keine Langeweile auf: Sie können sich auf der Hüpfburg austoben, mit einer kleinen Bahn fahren oder Spaß mit abwaschbaren Tattoos haben. Darüber hinaus lockt ein großer Sandkasten mit kleinen Baufahrzeugen und eine lustige Dog Dancing Show um 16 Uhr. Wer das ganze Geschehen bei der Gewerbeschau von oben sehen will, kann dies von einem Hubsteiger aus tun. Und weil Informieren und Entdecken auch hungrig macht, ist für ausreichend Essen und Trinken bestens gesorgt.

Essen und Trinken

Neben Kaffe und leckeren Kuchen übernimmt auch in diesem Jahr wieder die Freiwillige Feuerwehr den Ausschank - zusätzlich gibt es Leckeres vom Grill.