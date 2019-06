Gänsmarkt in Uehlfeld

Werner Stöcker, der erste Bürgermeister von Markt Uehlfeld, steht am Sonntag, 2. Juni, extra früh auf. "Ich schau, dass ich gegen 7 Uhr morgens bereits auf dem Gänsmarkt bin. Ich brauche ein paar neue, junge Hühner", erklärt Werner Stöcker. Jetzt ist dafür die richtige Zeit, sich Hühner und Gänse zu kaufen und zu ziehen, deshalb veranstaltet der Markt seinen inzwischen 37. Gänsmarkt.

Doch nicht nur Hühner und Gänse kann man hier kaufen. Der Markt hat sich inzwischen zu einer Veranstaltung für die ganze Familie entwickelt und bietet neben dem Geflügelmarkt auch Textilien, Schmuck, E-Bikes, Blumen, Haushaltsartikel, Pflanzen, Fleischkonserven, Weine, Hüte, Korbwaren, Spielwaren und eine Kfz-Ausstellung. Darüber hinaus sorgt ein Eiswagen für köstliche Abkühlung, Kunstschmieden und Korbflechten begeistern mit ihren Kunstfertigkeiten. Während viele, wie der erste Bürgermeister, schon die Chance nutzen, um früh nach schönen Tieren zu schauen, beginnt um 10 Uhr der Zeltgottesdienst im Gänsmarkt. Im Anschluss am Gottesdienst gibt es leckeres Mittagessen im Zelt. Der Förderverein Kinder + Jugend und der Schützenverein Uehlfeld kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucher. Mit Kaffee und selbstgebackenen Torten und Kuchen versorgt die First-Responder-Gruppe Uehlfeld die Besucher. Ab 13.30 Uhr unterhalten die "Gänsmarktfregger" mit musikalischer Begleitung.

Von 8 bis 12 Uhr können die Besucher in ganz Uehlfeld verteilt auf dem Hof- & Garagen Trödelmarkt stöbern und kleine Schätze entdecken. Fast 20 Höfe nehmen an dem Flohmarkt teil und verkaufen aus ihren Garagen heraus vielseitige, spannende Dinge. Alle Trödler erkennen Sie an den drei roten Luftballons vor der Garage. Von 14 bis 17 Uhr heißt es wieder "Offenes Torhaus", während parallel dazu von 14 bis 16 Uhr Kneippgesundheitstrainerin Sabine Haupt am Energie-Heilkräuter-Wasserplatz über die Kneippmethode informiert. Feierlich wird es von 14.30 bis 17 Uhr. Der Kindergarten von Uehlfeld lädt herzlich zum Tag der offenen Tür ein, den sie anlässlich der Einweihung der neuen Kinderkrippe und Turnhalle veranstalten. Die Einweihung wird mit Festreden und fröhlichen Lieder gewürdigt, es gibt Spielstationen für Kinder, eine Seifenblasen-Disco und natürlich auch Leckeres zu essen - es wird gebeten, das Geschirr selbst mitzubringen. Kommen Sie vorbei - feiern Sie mit Uehlfeld den Gänsmarkt und erleben Sie den modernen Markt Uehlfeld in einer ausgelassenen, familiären Stimmung. Uehlfeld freut sich auf Ihr Kommen.