Freigeist im Schwanenbräu eröffnet in Hallstadt

Wie alles begann

Vor mehreren Jahrzehnten kaufte die Stadt das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, um an dieser Stelle ein Seniorenzentrum zu realisieren. Doch dieses wurde schließlich ein Stück weiter gebaut und die ehemalige Gaststätte stand leer. Lange Zeit hat die Stadt versucht, einen Pächter zu finden - vergebens. Also entschloss sich die Stadt dazu, das Gebäude selbst zu renovieren. Ähnlich wie auch schon beim Kulturboden bezog die Stadt die künftigen Pächter eng mit in die Planungen ein. "Eine gute Zusammenarbeit war uns von Anfang an wichtig", blickt Bürgermeister Thomas Söder zurück. "Wir sind sehr froh, mit der bekannten und beliebten Gastronomenfamilie Lambiase renommierte Pächter gefunden zu haben."

Schwierige Sanierung

2017 begann die Kernsanierung der ehemaligen Gaststätte Georgenbräu. Der Anbau im rückwärtigen Bereich des Gebäudes wurde abgebrochen. Anfänglich dachte man noch "So schlimm kann"s gar nicht sein", doch je weiter die Arbeiten voranschritten, desto mehr Herausforderungen tauchten auf. Durch den langen Leerstand hatte die Bausubstanz stark gelitten. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurden beispielsweise morsche Balken ausgetauscht oder eine spezielle Stahlträgerkonstruktion eingezogen. Nach und nach verwandelte sich das Gebäude aber dann zu dem, was es heute ist: ein ganz besonderes Schmuckstück, das im Herzen unserer Stadt seine Gäste mit köstlichen Gerichten verwöhnt.

Modernes Design

Einrichtung und Ausstattung lassen keine Wünsche offen. Schon beim Betreten fühlt der Gast die warme Atmosphäre. Durch die gelungene Kombination aus großen mittelgrauen Fliesen und vielen Holzelementen entsteht ein Kontrast, der dem Gastraum im Erdgeschoss das gewisse Extra verleiht. Ein zusätzliches Highlight ist der Gewölbekeller. Über eine hübsche Sandsteintreppe gelangt man in das historischen Gemäuer im Untergeschoss. Effektvolle Lichtimpulse sorgen überall für eine stilvolle Illumination. Der gemütliche Außenbereich wird vor allem im Sommer zum Besuchermagneten. Außerdem stehen den Besuchern im Hof 16 Kfz-Stellplätze zur Verfügung - weitere gibt es in der Tiefgarage an der Marktscheune, direkt gegenüber.

Köstliche Cross-over-Gerichte

Die Pächterfamilie Lambiase hat sich seit vielen Jahren im DJK-Hüttla Gaustadt einen Namen gemacht und ist für ihre feine Cross-over-Küche bekannt. "Wir kochen mit Freude und wollen uns bei den Gerichten keine Grenzen setzen. Unsere Küche soll in keine Schublade passen", so Sandro Lambiase. Dieses durchdachte Konzept spiegelt sich auch im Namen der Gaststätte "Freigeist" wieder. Der Gast steht im Mittelpunkt, soll sich im stilvollen Ambiente wohlfühlen und ausgewählte Speisen genießen können. Ab heute können Sie das erleben. Reservierungen sind möglich.

Kontakt:

Freigeist im Schwanenbräu

Pächter: Familie Lambiase

Bamberger Straße 15

0951 61000

info@freigeist-hallstadt.de