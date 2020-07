Franken traditionell

Es gibt im fränkischen Raum nur noch sehr wenige Kirchen, die dem heiligen St. Oswald gewidmet sind, so wie die Kirche in Baunach. In Baunach wurde die erste Kirche bereits 823 durch Bischof Wolfgar erbaut. Auf deren Mauern und eines romanischen Nachfolgebaus wurde im 15. Jahrhundert wieder eine Kirche gebaut, aus der heute noch der Turm und der Chor erhalten sind. In den 1970ern wurde das Schiff wurde das Kirchenschiff von der Größe verdoppelt, 2016 jedoch wieder verkleinert, was ihr jedoch nicht den Glanz und die Pracht nimmt.

Betritt man den Kirchenraum, wird man von der Figur des Heiligen Oswald begrüßt - was es mit dem Raben auf sich hat, erfahren Sie später. Gleich danach empfängt uns eine Dreifaltigkeit der Schönheit und Kunst in der Kirche. Der erste Blick geht nach vorne an den Hochaltar, auf dem ein mächtiges Bild des zeitgenössischen Künstlers Michael Triegel über die "Menschwerdung Jesu" aus dem Jahr 2018 ausgestellt ist. Der wahre Schatz der Kirche: Das Heiligen Grab vom Künstler Johann Anwander um 1750 wirkt wie eine Theaterkulisse.

Die Kirchweihe

Die Kirchweih von Baunach fällt immer auf das dritte Wochenende im Juli. "Wir haben uns immer an den Tag des Heiligen Alexius gehalten, an welchem Wochenende wir unsere Kirchweih feiern können", erklärt der Baunacher Nachtwächter Reinhold Schweda, der Baunach so gut wie seine Westentasche kennt. "Irgendwann haben wir uns auf das dritte Juliwochenende geeinigt. Das ist leichter zum Planen", sagt Schweda und lacht.

Der Heilige St. Oswald

Als Sohn eines Königs wurde Oswald 603 in Northumbrien in Nordengland geboren und zog sich 617 nach dem Tod seines Vaters in das iroschottische Kloster auf der Insel Iona zurück und ließ sich dort taufen. 634 kehrte er als König zurück und gründete mit seiner Schwester, der Heiligen Ebba, mehrere Klöster. In fast ganz England betrieb er die Christianisierung, bis er in der Schlacht von Matherfelth gegen den heidnischen König Penda von Mercien 642 Krone und Leben verlor.

Doch seine Verehrung gelange von den iroschottischen Klöstern auch auf den europäischen Kontinent. Der Rabe, eines der Attribute bei seinen Darstellungen, beruht auf der Legende, dass ein Rabe bei seiner Königskrönung den hierzu erforderlichen Chrisam vom Himmel brachte.