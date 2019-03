Forchheims Kneipen fetzen

Es ist Frühling in Forchheim. Eine angenehme Abendstimmung liegt über der Stadt. Aus jeder Kneipe kommt Musik - es ist wieder "KneipenFetzt" in Forchheim. Am Samstag, 30. März spielen in den meisten Kneipen Musiker und Bands in der Regel von 20 bis 0.30 Uhr. Ausnahmen davon sind der Kronengarten, 22 bis 2 Uhr, das Stadtlockal, 20 bis 1.30 Uhr und das Junge Theater von 22 bis 2 Uhr. Neben vielen altbekannten Musikern wie "Wulli und Sonja" oder das "Cräcker Trio feat. Steffi List" begeistern dieses Jahr viele neue und junge Musiker die Besucher.

Von Rock über Soul bis Blues

Ganz neu mit dabei ist "SoulJam Bamberg". Die junge Bamberger Gruppe begeistert mit ihrem schlichten und offensichtlichen Slogan "Rap meets Rock". Sie verschmelzen dabei gekonnt zwei Komponenten. Eingängige Botschaften treffen auf tanzbare Grooves, Hiphop-typische Freestyles vermischen sich mit amtlichen Rock Riffs. Sie treten in der Lohmühle von 20 bis 0.30 Uhr auf.

An diesem Abend ist auch die kleinste Bluesband neu mit dabei. "McEbel" ist eine One Man Band und beeindruckt mit seinem Können und seiner Vielseitigkeit. Sein Schlagzeug spielt er im Sitzen, darüber hinaus singt er, spielt Gitarre und Mundharmonika. Er umfasst die ganze Bandbreite des Bluesgenre - vom Countryblues über Texasblues bis hin zu Chicagoblues. Zu erleben ist er im Stadtlockal von 20 bis 0.30 Uhr.

Heiß begehrt und lange ersehnt ist der Auftritt des "Cräcker Trio feat. Steffi List". Die drei unterfränkischen Musiker verstehen ihr Handwerk und führen ihr Publikum durch fünf Jahrzehnte der Rock, Pop und Oldiegeschichte und reißen das Publikum mit - besonders mit ihren ausgefeilten Arrangements, dem grandiosen Gesang und ihrer Performance. Zu erleben sind sie im ZOOM von 20 bis 0.30 Uhr.

Viele weitere herausragende Musiker und Bands wie "The Superflys", "Wulli und Sonja", "Jimby Jones and the Lizards of Love" und "Blechhulza" machen das sechste KneipenFetzt zu einem Abend, der lange nachhallt. Blues-Fans dürfen sich auf "Main Isar Bloozeboys" freuen, die mit authentischen und traditionellen Klängen das Currywoschdhaus ab 20 Uhr zu einem Juke Joint des Mississippi Delta verwandeln. "Melly & Clyde" heizen mit ihren Power-Stimmen die Trattoria Antonella ein, "Audioklein" bringt als Viermanngruppe die Partyfackel überall dort hin, wo sie gebraucht wird. Die Vorfreude ist groß - denn auch Namen wie "eVe", "Stay Tuned", "The Jamily", "Three4Fun", "André Carswell & Michael Hauck", die "Crown Jewels", "X-Large", "Lucky Schmidt", "Harry & Sonni", "BBQChiefs" und "Rocktide" sind in dieser Nacht vertreten. Es wird ein Musikfestival der besonderen Art - nur in Forchheim.

Eine Änderung gab es noch kurz vor Schluss: Die Kammerer's Mühle musste für den Abend absagen. Lucky Schmidt spielt im Feinkost Karnbaum von 20 bis 0.30 Uhr in der Hornschuch-Allee 25 als Ersatzort.

Bitte beachten - es gibt keine Abendkasse! Tickets für das KneipenFetzt 2019 gibt es nur im Vorverkauf beim Lotto- und Ticketshop Kefferstein in der Hornschuchallee. Der Preis pro Ticket beträgt 15 Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühr. Der Vorverkauf endet spätestens am 29. März - sofern die Tickets solange ausreichen. Das gekaufte Ticket berechtigt nicht zum Zutritt in die Kneipen - dieses muss gegen ein Bändchen eingetauscht werden. An den Bändchenstationen erhält man ausschließlich mit einem bereits gekauften Ticket ein Bändchen. Die Stationen befinden sich ab 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz, ab 19 Uhr auf dem Paradeplatz, im Jungen Theater und im Paletti.