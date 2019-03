Fit für den Tourismus

Im Mitwitzer Hotelgasthof Wasserschloss wurde am Dienstag ein Trakt mit sechs neuen Komfortzimmern eingeweiht. Damit will man den Anforderungen im Tourismusbereich Rechnung tragen. Bei der Einweihungsfeier sprach Geschäftsführerin Kerstin Bär davon, dass man - um in der Branche am Ball zu bleiben - irgendwo immer was neu machen müsse. Nach diesem Prinzip hätten schon ihre Eltern agiert, von denen sie 1996 zusammen mit ihrer Schwester die Leitung übernommen habe.

In ihrer Rede erinnerte sie daran, dass ihr Vater in den 70er Jahren die acht Zimmer über dem Saal selbst ausgebaut hat. Das seien die ersten Zimmer mit eigenen Duschkabinen gewesen. Zwar seien die Räume in den 80er Jahren noch aufgerüstet worden, aber sie waren zuletzt einfach nicht mehr gefragt. "Wir mussten handeln!"

Zunächst, so erklärte Bär, sei angedacht gewesen, einfach die Wände herauszureißen und aus den acht kleinen vier große Zimmer zu machen. Doch den Gedanken habe man wegen der Statik verwerfen müssen. Schnell sei klar gewesen, dass der alte Dachstuhl weg muss. Immerhin gelang es, durch das neu aufgesetzte Geschoss, einen deutlichen Raumgewinn zu erzielen.

Jedes der vier Doppel- und zwei Einzelzimmer sei 25 Quadratmeter groß und habe zusätzlich einen abgetrennten Bad-Bereich. Mit der Schaffung der neuen Zimmer wurden auch neue Akzente gesetzt, in denen Holz dominiert. Und auch Schiefer wurde mit verbraut. "Wir sind im Frankenwald, und das sollen die Gäste auch spüren". Hinzu kommen neben schallinsolierten Wänden LAN-Stecker, die vor allem der Geschäftsreisende von heute zum Laptop-Arbeiten im Hotelzimmer benötigt.

Seine Freude über die gelungene Investition brachte der stellvertretende Landrat Gerhard Wunder zum Ausdruck. Der Landkreis setze auf Qualität und Tourismus. "Wir sind glücklich, dass es solche Menschen wie Sie gibt!".

Bürgermeister Hans-Peter Laschka bezeichnete das Hotel Wasserschloss als ein Haus mit Tradition. Davon sei das Hotel Wasserschloss eine tragende Säule.

Die Glückwünsche überbrachte zudem auch der Geschäftsführer des Frankenwald-Tourismus, Markus Franz. Er meinte, dass man in der Tourismusbranche nach vorne blicken müsse.

Veronika Schadeck