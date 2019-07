Feuln lädt ein zum Sommernachtsfest

Nein, der Satz "Früher war alles besser" stimmt so nicht. Denn früher hatten die Bauern im Sommer so viel zu tun, dass wenig Zeit für Feste blieb. Genau genommen: Gar keine. Kirchliche Feiertage bestimmten den Reigen der Feste im Jahreslauf. Meistens war nach dem Pfingstfest Schluss. Allenfalls das Johannisfest am 24. Juni mit seinen traditionellen Feuern war Anlass für Geselligkeit. Danach stand bis zum Erntedank alles im Zeichen der Arbeit auf dem Feld.

Freuen wir uns also heute über eine Erfindung der Neuzeit: das Sommernachtsfest.

Und wir freuen uns nicht über irgendein Sommernachtsfest, sondern über ein ganz bestimmtes: das romantische Sommernachtsfest in Feuln.

Zu verdanken ist dieses liebevoll gestaltete Fest dem Engagement von Feuerwehr und Gesangverein Feuln-Waizendorf und vielen Dorffamilien, die mithelfen. Vom Aufstellen der Tanzbruck, übers Bier zapfen und Kuchen backen bis zum Barbetrieb: Die Dorfgemeinschaft macht das Sommernachtsfest zu einem einzigartigen Erlebnis.

Um 15 Uhr geht's los

Seit Jahren eröffnet um 15 Uhr die "Original fränkische Trachtenkapelle Stadtsteinach" am Nachmittag das Fest. Und dieser Tradition bleiben die Feulner treu.

Mit dem ersten Musikstück gilt auch das überragende Kuchenbuffet als eröffnet. Wer's lieber herzhaft mag, probiert sich einmal quer durch Bratwürste, Steaks, Lachs- und Fischbrötchen, belegte Laugenstangen, weißen Käs oder "Ausgstraafta". Derart gestärkt, widmet man sich dem Austausch von Neuigkeiten mit Freunden und Bekannten, während sich die Kinder am Nachmittag vom bewährten Team des Spielmobils des Landkreises Kulmbach bespaßen lassen.

Am Abend wird getanzt

Rasch vergeht die Zeit, und schon leuchten in der Dämmerung die bunten Partylichter in der mächtigen Eiche. Zu den Klängen des Trios "Frankenbauer" wird getanzt und gescherzt, bis es jeden Gast früher oder später in die Bar führt, um das Fest ausklingen zu lassen. Wer möchte schon auf ein so wunderbares Fest verzichten? Eben. Früher war sicher vieles gut. Aber manches ist heute besser. Fuchs