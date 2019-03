Faschingsumzug in Ebern

Am Faschingssonntag, 3. März, wird es wieder bunt in Eberns Altstadt. Dann schlängelt sich ab 14 Uhr der diesjährige Eberner Gaudiwurm durch die Straßen der Innenstadt. Dann sind in Ebern wieder die Narren los und stürmen mit ihren tollen Kostümen in die Eberner Altstadt, um das alljährliche Spektakel anzusehen.

60 Gruppen aus Ebern und Umgebung

Angeführt wird der Gaudiwurm von den Faschingsmaskottchen, dem "Eberner Schörschla" und dem "Schellenmann". Beinahe 60 Gruppen aus Ebern und auch den benachbarten Gemeinden haben sich zum diesjährigen Faschingszug angemeldet. Viele haben sich einen Beitrag zum diesjährigen Motto "1001 Ebnerner Nacht" einfallen lassen. Unter den Teilnehmern sind sowohl altbekannte Gruppierungen als auch neue Gesichter. Einige Prinzengarden mit ihren Prinzenpaaren werden für einen Augenschmaus sorgen und sicher auch wieder die eine oder andere Tanzeinlage auf den Asphalt bringen. Auch Kinderprinzenpaare und Funkenmariechen sind neben Männerballett und weiteren Tanzgruppen beim Eberner Faschingszug mit von der Partie. Einige Gruppen hatten wieder witzige Ideen und haben für den Eberner Umzug kreative Motivwagen gestaltet. Außerdem sind auch sechs schmissige Kapellen dabei, die für die handgemachte musikalische Umrahmung sorgen. Ein Augenschmaus sind zudem auch wieder die vielen kunterbunten Fußgruppen mit ihren kreativen Kostümen. All diese Akteure werden für einen tollen, langen, abwechslungsreichen und bunten Faschingszug sorgen, der sowohl Jung als auch Alt in die Eberner Altstadt locken wird.

Der Gaudiwurm startet wie in jedem Jahr um 14 Uhr am Valeo/FTE Parkplatz und schlängelt sich dann über die Bahnhof- und Kapellenstraße durch die Ritter-von-Schmitt-Straße und die Hirtengasse hinauf durch den Grauturm und über den Marktplatz, wo dann alle teilnehmenden Gruppierungen durch den Elferrat begrüßt und vorgestellt werden. Die tollsten Gruppierungen werden heuer wieder prämiert. Auf dem Eberner Marktplatz herrscht anschließend noch bis in den Abend hinein närrisches Treiben.

Der Kulturring Ebern ließ sich als Veranstalter auch heuer nicht lumpen und hat über 200 Kilogramm Bonbons und zusätzlich über 10 000 weitere süße Wurfartikel beschafft, um sicherzustellen, dass - wie es sich für einen Faschingsumzug gehört - auch genügend Süßigkeiten ausgeworfen werden können, was vor allem den kleinen Gästen eine große Freude bereiten wird.

Losaktion mit tollen Preisen

Im Rahmen des Eberner Faschingszug wird es außerdem auch heuer wieder eine Losaktion mit vielen tollen Preisen geben. Am Freitag, 1. März, werden die Elferräte durch die Eberner Geschäftswelt ziehen, um die Preise für die Verlosung zu sammeln. Um an der Verlosung teilzunehmen, können direkt vor dem Faschingszug Lose bei den Kassierern an den Zuwegen zum Faschingszug gekauft werden.

In diesem Zusammenhang weist der Kulturring darauf hin, dass noch dringend Kassierer gesucht werden, die bereit wären, an den Zuwegen zum Faschingszug zu kassieren. Interessierte können sich auch kurzfristig noch bei der Geschäftsführung unter der 09531/9443726 oder per Mail info@kulturring-ebern.de melden. Den Kassierern beziehungsweise ihren Vereinen kommt wie immer ein Teil der jeweiligen Einnahmen zugute.

Der Kulturring Ebern informiert zudem als Veranstalter des Faschingszugs, dass die oben genannte Route des Umzugs für die Dauer des Faschingszugs für den Verkehr gesperrt ist. Außerdem ist der Eberner Marktplatz den kompletten Nachmittag bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt.