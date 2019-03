Faschingsumzug durch Eltmann

Das Faschingskomitee Eltmann (FKE) lädt dieses Jahr wieder zu einem bunten Treiben ein und freut sich auf alle Gäste, auf phantasievolle Themen-Wagen und originelle Fußgruppen.

Ohne Zweifel hat sich die Wallburgstadt in den letzten Jahren zu einer richtigen Faschingshochburg im Landkreis gemausert und ihre Narren kosten diese fünfte Jahreszeit im wahrsten Sinne des Wortes bis auf den letzten Tag aus. Der Auftakt erfolgte auch diesmal wie in zahlreichen anderen Städten und Gemeinden schon am 11. November, aber danach wird in Eltmann keine Pause bis zum Fasching eingelegt. Gleich im Neuen Jahr wurde direkt vor dem Rathaus der "Narrenbaum" aufgestellt, der als sichtbares Symbol für die Herrschaft der Narren in der Stadt steht.

Zum 55. Mal: traditioneller Faschingsumzug

Am Faschingswochenende wird es aber noch einmal ganz bunt unter dem Motto "Das FKE auf hoher See - Die MS Turmli sticht in See" beim mittlerweile 55. Faschingsumzug. Dann können sich die Zuschauer wieder als Detektive betätigen, raten, wer in den Kostümen steckt und vielleicht auch so manchen hinter der Maske entlarven. Früher haben die Menschen zum Fasching gruselige Masken aufgesetzt oder mit Rasseln und Glocken viel Lärm gemacht, um die bösen Geister und den Winter auszutreiben. Heute glauben die meisten Menschen jedoch nicht mehr an Geister. Aber es macht ihnen Spaß, sich zu verkleiden, für eine Weile aus dem normalen Leben auszusteigen und sich als ein anderer zu probieren, egal ob schön oder hässlich, ob Mann oder Frau, ob Mensch oder Tier - alles ist möglich. Als "klassisch" gelten dabei schon Ritter, Hexe, Prinzessin oder Clown.

Kreative Motive

Ab 14 Uhr wenn dann die MS Turmli in See sticht darf man auch gespannt sein, was sich so manche Gruppen an Motiven ausgedacht haben und seit Wochen daran arbeiten. Auch die zahlreichen Fußgruppen nehmen dabei oft kein Blatt vor den Mund und begeistern dabei immer wieder mit ihren tollen Sprüchen in ihren originellen Kostümen.

Diese kennt man auch von den Kleinsten aus den Kindergärten und ganz sicher nehmen sie ihr Jahresthema der Märchen oder ihre Wetterbeobachtungen mit auf hoher See.

Seeroute der MS Turmli

Am Faschingsdienstag, 5. März, findet ab 13 Uhr die Zugaufstellung in den Straße "in den Weingärten" und teilweise in der "Weingartenstraße" statt und die komplette Zugstrecke wird für den gesamten Verkehr während des Faschingsumzuges gesperrt sein. Wenn Eltmann dann um 14 Uhr die Segel hisst und mit der MS Turmli in See sticht, steht folgende Route auf dem Plan: Von der Weingartenstraße aus läuft der Zug am Schwimmbad entlang. Dann über den Markplatz durch die Kleinhenzstraße und die Schottenstraße zum Main. Von der Mainstraße geht es dann in die Landrichter-Kummer-Straße bis der Zug schließlich gemeinsam am Markplatz endet. Anschließend veranstaltet die Feuerwehr Eltmann noch eine große Faschingsparty unter dem Motto "Geiles Ende" auf dem Markplatz und zelebriert mit allen Teilnehmern gebührend den Faschingsausklang. Die Stadt Eltmann und das Faschingskomitee wünschen viel Spaß und Freude.