Fasching in Trossenfurt-Tretzendorf

Schon traditionell wird sich auch heuer wieder dank der Bemühungen des Faschingskomitees Trossenfurt-Tretzendorf am Faschingssonntag ein Gaudiwurm durch Trossenfurt und Tretzendorf bewegen. Für den musikalischen Schwung sorgen die Blaskapellen aus der Gemeinde Oberaurach sowie die Blaskapelle Lisberg. Man darf wieder gespannt sein, welche Themen sich die einzelnen Gruppen ausgesucht haben. Die Gemeinde und das Faschingskomitee Trossenfurt-Tretzendorf freuen sich auf zahlreiche Gäste beim Faschingszug, die Dörfergemeinschaft auf Besucher beim anschließenden Faschingstreiben im OAZ. Das Duo Tutti-Frutti sorgt für beste Stimmung.

Verlauf des Faschingsumzugs

Der Faschingsumzug verläuft dieses Jahr von Trossenfurt nach Tretzendorf. Die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen erfolgt in Trossenfurt in der Klingenstraße und im Klingengrund. Der Zug bewegt sich dann nach Tretzendorf bis in die Von-Pünzendorf-Straße.

Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage weisen die Gemeindeverwaltung und die Polizei alle Bürger zu ihrer eigenen Sicherheit darauf hin, auf das Mitbringen von Rucksäcken und größeren Taschen zu verzichten, da Taschenkontrollen durchgeführt werden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass während der Zeit des Faschingsumzuges am Sonntag, 23. Februar, ab 13 Uhr die Durchgangsstraße gesperrt ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich beim Einlass Jugendliche ausweisen müssen. Bitte den Personalausweis bereithalten.

Umzug am Faschingsdienstag

Die Narren, die am Faschingssonntag nicht auf ihre Kosten kommen, haben am Faschingsdienstag, 25. Februar, die Gelegenheit beim großen Faschingstreiben in "Althütten" dabei zu sein. Auch hier sind die entsprechenden Sicherheitshinweise zu beachten. Es ergeht herzliche Einladung an die Bevölkerung.