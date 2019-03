Fasching in Seßlach

Seßlach hat sich in den letzten Jahrzehnten zur Faschingshochburg im Coburger Land gemausert. Ob bei schönem oder schlechtem Wetter, hier wird einfach immer gefeiert. Kein Wunder also, dass der alljährliche Umzug durch die engen Gassen der Altstadt am Faschingsdienstag bereits zum 51. Mal stattfindet.

Ein kleiner Junge ließ sich damals von einem Angestellten seines Vaters ein Elektroauto bauen. Um dieses auch fahren zu können, wurde kurzerhand ein Faschingsumzug für Kinder organisiert. Der Seßlacher Faschingsumzug war geboren und ist mittlerweile einer der Höhepunkte in der Region.

Jährlicher Faschingsumzug

Der Faschingsverein Seßlach lädt alle Faschingsfreunde recht herzlich zum Faschingsumzug am Faschingsdienstag, 5. März, in die Seßlacher Altstadt ein. Gemeinsam wird dieses dieses Spektakel wieder zum Höhepunkt der Saison. Beginn des bunten Treibens ist bereits um 13.30 Uhr mit der Begrüßung aller prominenten Gäste vor dem Rathaus. Der Umzug selbst startet um 14 Uhr vom Geyersberger Tor in Richtung Hattersdorfer Tor und wieder zurück zum Marktplatz. Interessenten für die Teilnahme am Umzug erhalten weitere Informationen und ein entsprechendes Anmeldeformular auf der Homepage des Vereins unter www.faschingsverein-sesslach.de.

Auch in diesem Jahr entstehen für alle Zugteilnehmer keine Kosten. Die GEMA-Gebühr und die Kosten für das beliebte Wurfmaterial wird komplett vom Veranstalter getragen. Dies stellt der Faschingsverein Seßlach den Zugteilnehmern kostenlos zur Verfügung.

Große Faschingsparty im Anschluss

Im Anschluss findet vor dem Rathaus eine große Faschingsparty statt. Hierzu sind alle Zugteilnehmer und Zuschauer herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgen die örtliche Metzgerei Köhler und ein Stand mit Fischbrötchen, ebenso wie ein Getränkewagen des Faschingsvereins selbst. Die Altstadt Seßlach wird am Faschingsdienstag von 12 bis 17 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.