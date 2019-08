Erleben und Genießen in Sommerach

Das Winzerdorf Sommerach ist einer von 100 zertifizierten Genussorten in Bayern. Das diese Zertifizierung nicht nur auf dem Papier steht sondern auch im wahren Leben mit Inhalt gefüllt wird, beweist die Genussveranstaltung "Sommerach - Erleben und Genießen". Zwei Tage lang kann man beim Tag der offenen Höfe am Samstag, 31. August und Sonntag, 1. September hinter die Kulissen eines Weindorfs mitten im Herzen des Fränkischen Weinlands blicken. Sommerach bietet Landleben zum Anfassen, pfiffige Winzer-Ideen für Heim und Haus und fränkische Feinkost und Lebensfreude pur - Wer nicht nur darüber lesen möchte sondern auch live dabei sein will, hat an beiden Veranstaltungstagen jeweils ab 11 Uhr in Sommerach die Gelegenheit dazu! 19 Stationen bei Weingütern und Gastronomiebetrieben sind mit von der Partie. Das Angebot ist künstlerisch, kulinarisch und musikalisch zugleich. Ob High-Tech oder Handmade die Besucher werden viele schöne Dinge entdecken können. Glückspilze können bei einem Gewinnspiel unter anderem ihr Mittagessen in Form eines fränkischen Schäufeles gewinnen.

Mit einer Modenschau gibt es eine Zeitreise in die 50er Jahre! Musik darf ebenfalls nicht fehlen. Bei fränkischen, klassischen oder latinischen Klängen kann geklatscht und getanzt werden. In vielen Höfen wird nicht nur tagsüber sondern auch abends mit Musik und Wein weitergefeiert. Wer Sommerach nicht alleine sondern in der Gruppe entdecken möchte, hat am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr die Gelegenheit dazu! Sommerach - sehen und staunen, lautet die Devise für einen Ortsrundgang mit Weinempfang. Die Tour dauert eineinhalb Stunden und kostet pro Erwachsenen 8 Euro inklusive eines Weinempfangs im Rathaus. Kinder können am Rundgang kostenfrei teilnehmen. Ein weiteres Führungsangebot gibt es in der Villa Sommerach. An beiden Veranstaltungstagen wird dort um 11 Uhr und 13 Uhr eine Kräuterführung angeboten. Der informative Rundgang dauert ca. 30 Minuten. Wer Swing-Musik liebt sollte sich am Sonntag einen Besuch am Brunnen in der Ortsmitte im Kalender notieren. Von 13 bis 15 Uhr ist die Fränkisch Swing Big Band zu Gast. Der Eintritt ist frei.

Die Gemeinde und die Touristinformation Volkacher Mainschleife empfehlen das Mainschleifenshuttle zur An- und Abreise nach Sommerach zu nutzen. An beiden Veranstaltungstagen ist die Linie 105 von morgens bis in die Nacht hinein on tour. Weitere Informationen zum Programm gibt es bei der InfoVinothek Sommerach unter Tel.: 09381 71871936 oder im Internet unter www.sommerach.de