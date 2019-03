Vier Wände, viele Fragen, tausend Möglichkeiten...

...ein Besuch der regional größten Messe rund um die Immobilie lohnt sich

Die Hauptstelle der Sparkasse Forchheim in der Klosterstraße verwandelt sich am Sonntag, 24. März 2019, von 10 bis 17 Uhr wieder in ein großes Informationscenter rund ums Bauen, Wohnen, Finanzieren und Energiesparen. Landkreis und Sparkasse laden erneut zur gemeinsamen Energie- & ImmobilienMesse ein. Egal ob Häuslebauer, Kaufinteressent, Sanierer und Kapitalanleger: An den Ständen der über 60 Aussteller sowie in Fachvorträgen finden alle Messebesucher fachkundige Informationen für ihr Vorhaben. Mit dabei: regionale Handwerker und Fachbetriebe, bekannte Hersteller, Immobilienanbieter, Finanzierungspartner, Energieberater sowie Klimaschutzgruppen. Ein Rahmenprogramm für Kinder, verschiedene Foodtrucks und das Angebot der TESTA ROSSA caffébar runden die Veranstaltung ab. Der Eintritt ist frei.

"Wohnen, wie ich will"

Wohneigentum verspricht vieles: Geborgenheit, Sicherheit, Freiheit, Unabhängigkeit. Kurz: Wohnen, wie ich will ist einfach ein gutes Gefühl. Die eigenen vier Wände sind inzwischen klarer Favorit bei der Vermögensbildung und der Kapitalanlage sowie eine Chance, sich gegen Mieterhöhungen abzusichern. Dieser Lebenstraum muss keiner bleiben. Egal ob Alt- oder Neubau, Stadt oder Land, mit den richtigen Beratern an der Seite ist das Traumobjekt greifbar. Die Experten der Sparkasse, bestehend aus den persönlichen Kundenberatern, Baufinanzierungsexperten, Versicherungsspezialisten und Maklern unterstützen hier gerne. Sie alle begleiten einen professionell auf dem Weg zur Wunschimmobilie. Denn sie sind regional gut vernetzt, kennen den Immobilienmarkt vor Ort bestens, entwickeln individuelle Finanzierungsstrategien, berücksichtigen dabei öffentliche Fördermittel sowie staatliche Zulagen und geben nützliche Hinweise - nicht nur zu steuerlichen Aspekten (Baufinanzierungsexperten - Messestand 33)

Drum prüfe, wer sich lange bindet

Gebrauchte Immobilien werden stark nachgefragt - soweit der derzeitige Trend. Bestandimmobilien haben im Vergleich zu Neubauten auch verführerische Vorzüge. Dennoch sollte man bei der Suche auf Profis bauen. Genaues Hinschauen eines sachkundigen Dritten spart Zeit und Geld. Denn häufig werden die Problemzonen einer Bestandimmobilie wie schadstoffhaltige Baustoffe, mangelnde Dämmung, alte Heizkessel etc. - nicht erkannt. Übrigens: Seit mehr als 30 Jahren ist die Sparkasse Forchheim in Vertretung der der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH der Immobilienprofi vor Ort, wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht (Messestand 32).

Gefahren absichern und Eigentum schützen

Die einzelnen Bau- und Wohnphasen brauchen einen unterschiedlichen Versicherungsschutz. Gerade im Bereich Immobilien gibt es eine breite Spanne an Risiken. Selbst für Gefahren, die von einem unbebauten Grundstück ausgehen, haftet der Eigentümer bereits. Wenn der Bau beginnt, geht es weiter mit der entsprechenden Absicherung von Risiken. Steht das Wohngebäude, gibt es genügend Szenarien, mit denen sich keiner gerne beschäftigt - Kerzen können große Brände auslösen, aufgrund defekter Wasserrohre werden Mauern aufgeschlagen, Stürme decken Dächer etc. - das alles kann sehr teuer werden. Und die große Frage lautet dann: Woraus finanziert man den Schaden? Auch die Familie braucht Schutz: Berufsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit sind Themen, die man beim Versicherungsschutz mit einbinden muss. Welche Versicherungen notwendig sind und welche nicht, darüber klären die Sparkassen-Versicherungsspezialisten (Messestand 26) auf. Übrigens: Die Versicherungskammer Bayern ist seit über 200 Jahren der verlässliche und starke Partner in Bayern und der Pfalz.

Von Fördermitteln profitieren

Die Energie-/Fördermittelberatung im Büro Energie und Klima des Landratsamtes Forchheim gibt Interessierten am Messetag (Stand 31) wertvolle Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen des Bundes und des Freistaates Bayern. Denn sowohl beim energieeffizienten Neubau oder einer energetischen Sanierung ist es sinnvoll, die staatlichen Fördermöglichkeiten zu kennen und diese zu nutzen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Die Zuschüsse bzw. die zinsverbilligten Darlehen mit Tilgungszuschuss müssen rechtzeitig, sprich vor Auftragsvergabe bzw. vor Beginn der Bauarbeiten, bei den jeweiligen Bewilligungsstellen beantragt werden. Das Büro Energie und Klima bietet darüber hinaus regelmäßige Sprechstunden mit Energieberatern und Bausachverständigen an, die auch Fragen zu rechtlichen Vorschriften, baulichen und technischen Lösungen, Dämmung, Fenstertausch, Lüftungsanlagen oder innovativen Heizsystemen sowie erneuerbaren Energien beantworten. Die Bereiche Photovoltaik mit Stromerzeugung und Speicher für den Eigenverbrauch rücken ebenfalls immer mehr in den Fokus. Regelmäßige Vorträge des Arbeitskreises Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes Forchheim zu verschiedenen Energiethemen (z. B. zu Heizungstechniken, Dämmung, Fenstertausch und Einbruchschutz, Photovoltaik, usw.) im Frühjahr und Herbst jeden Jahres ergänzen das Informationsangebot.

"Klimaschutz - ich mache mit!"

Klimaschutz gewinnt immer mehr an Bedeutung: Ressourcen werden geschont, der Alltag optimiert oder ein Elektroauto angeschafft. Die nachhaltige Entwicklung schreitet voran. Die Elektromobilität ist ein spannendes Thema. Das Jahr 2019 ist wichtig für eine kräftige Ankurbelung des Marktes für Elektroautos. Denn 2020 gilt als Schlüsseljahr - dann greifen erstmals verbindlich die von der EU vorgegebenen CO2-Flottengrenzwerte. Und: Neue Elektroautos werden zunehmend attraktiver und günstiger. Der Topf mit Fördergeld ist immer noch gut gefüllt. Deshalb können am Messetag wieder die neuesten Elektroautos mit höherer Reichweite näher begutachtet und Informationen zum verbesserten Ladesäulennetz eingeholt werden.

Kurz, das Motto des Messetages lautet: informieren, Platz nehmen und genießen!