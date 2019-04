Endlich eine Apotheke für die Wunderburg

BAMBERG. Nach über zwei Jahren gibt es in der Wunderburg wieder eine Apotheke. Die Wunderburg-Apotheke wurde am 8. März im neuen Gesundheitszentrum am Ulanenpark eröffnet. Die neue Apotheke begeistert mit ihrer Modernität. Das helle, offene Design der Apotheke beeindruckt gleich beim Eintreten. Hier fühlt man sich sofort wohl. Apotheker Dr. Marc Fitzner hat hier in Zusammenarbeit mit seinem Innenarchitekten Herrn Sauerbrey eine Bereicherung für den Stadtteil Wunderburg geschaffen. Doch auch die fortschrittliche Ausstattung überzeugt - die Arzneimittel sind in einem sogenannten Kommissionierautomaten temperaturüberwacht gelagert. Per Knopfdruck kann das Apotheken-Team die Medikamente über ein Laufband direkt an die Kasse anfordern, ganz automatisch. Über ein Fenster am Automaten kann dieser Vorgang eindrucksvoll beobachtet werden.

Bamberger Traditionsunternehmen

Apotheker Dr. Marc Fitzner, Inhaber der Gartenstadt-Apotheke, führt die neue Wunderburg-Apotheke als Filiale seines Bamberger Traditionsunternehmens. Bereits am 24. November 1975 hat Apotheker Dr. Manfred Serg in der Seehofstr. 48 in der Bamberger Gartenstadt seine Apotheke gegründet. Er machte sie zu einem festen Bestandteil der Bamberger Gartenstadt und entwickelte sie zu einer wahren "Wohlfühl-Apotheke". Am 1. Oktober 2009 ging das Unternehmen über an Dr. Marc Fitzner, der sie mit dem gleichen Engagement und vielen neuen Ideen sehr erfolgreich weiter führt. Die Gartenstadt-Apotheke ist mittlerweile weit über die Grenzen Bambergs hinaus bekannt. Nun, fast 44 Jahre nach der Gründung, bereichert Dr. Fitzner die Wunderburg mit einer Filiale.

Auf 210 Quadratmetern bringt er mit einem achtköpfigen Team den Service und die Angebotsvielfalt, die die Bamberger von ihm aus seiner Gartenstadt-Apotheke gewohnt sind, in die Wunderburg. Und seine Kunden sind begeistert. "Endlich gibt es nach über zwei Jahren wieder eine Apotheke in Wunderburg", so die Meinung vieler neuer Kunden. Der Komplex, in dem die Apotheke ihre Räumlichkeiten hat, ist neu und steht erst seit November auf dem ehemaligen Glaskontor-Gelände. Im gleichen Haus befindet sich neben 50 Wohnungen für betreutes Wohnen, einer ambulanten Tagespflege, einem Stadtteilbüro, einer Physiotherapiepraxis auch die Wunderburger Hausärztepraxis. Zwei weitere Arztpraxen stehen für interessierte Ärzte noch zur Anmietung bereit. Direkt gegenüber befindet sich auch der neue REWE-Markt. So ist in dem aufstrebenden Stadtteil Wunderburg ein neuer Mittelpunkt für die Einkäufe des täglichen Bedarfs entstanden.

Voller Service-Umfang

Die Wunderburg-Apotheke ist nicht nur ein Ort, an dem man nach dem Arztbesuch seine Medikamente abholen kann. Die Apotheke arbeitet nach dem Motto: "Alles Gute für Sie". Apothekerin Lena Kapitz, die Filialleiterin der neuen Apotheke, erklärt: "Wir beraten und behandeln jeden Kunden so, als ob es um ein eigenes Familienmitglied geht." Neben dieser persönlichen und individuellen Beratung ist es die große und vielfältige Auswahl und der Extraservice, der diese Apotheke zu etwas Besonderem macht. Hier findet der Kunde zum Beispiel eine riesige Auswahl an Kosmetik der Marken Eucerin, Louis Widmer, Dr. Grandel, Dr. Hauschka, Bioderma, Weleda, Medipharma Cosmetics, Dermasence, etc. Des Weiteren überzeugt ein großes Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln der Firma pure encapsulations, an ätherischen Ölen der Firma Primavera und an Produkten der Bahnhofs-Apotheke Kempten. Dazu können Blutdruck-, Blutzucker- und Cholesterinwerte gemessen werden. Geräte wie Milchpumpen, Babywaagen und Inhalationsgeräte bietet die Apotheke zum Verleih an. Kompressionsstrümpfe können hier individuell angemessen werden. Im Apotheken eigenen Labor werden individuelle Rezepturen hergestellt. Doch die Apotheke glänzt auch in ihrer naturheilkundlichen Ausrichtung. Mit Carina Wohlpart, Fach-PTA für Homöopathie und Naturheilkunde, hat die Wunderburg-Apotheke eine Ansprechpartnerin mit umfangreichem Expertenwissen im Bereich Naturheilkunde direkt vor Ort. Sabine Fella hingegen, ist als studierte Ökotrophologin für die Ernährungsberatung zuständig. PTA Anke Fößel kennen viele noch aus ihrer Zeit in der Apotheke Pettstadt. Und mit Apotheker Chrisof Gofferjé hat die Apotheke ebenfalls einen sehr berufserfahrenen und vielfältig kompetenten Mitarbeiter gewinnen können. Apothekerin Lena Kapitz ist als Filialleiterin für die Organisation der Apotheke zuständig. Und Frau Selina Mayer ist die freundliche Stimme am Telefon.

Selbstverständlich sind so gut wie alle gängigen Medikamente stets vorrätig oder werden - wenn doch einmal nicht vorrätig - noch am selben Tag besorgt. Ein kostenloser Lieferservice bringt die Medikamente bei Bedarf auch direkt zu Ihnen nach Hause. Außerdem können Sie Ihre Medikamente über eine App der Apotheke direkt beim Verlassen der Arztpraxis oder von zu Hause aus vorbestellen. Die langen Öffnungszeiten von 8 bis 19 Uhr ermöglichen auch berufstätigen Menschen den Einkauf in der Wunderburg-Apotheke.

Als "Dankeschön" für seinen Einkauf erhält jeder Kunde der Wunderburg-Apotheke im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit die goldfarbenen Apotheken-Taler geschenkt. Sie können in der Apotheke gegen tolle Prämien, in vielen Geschäften oder gegen Gutscheine (z.B. Karstadt, Tankstelle, Obermaintherme) eingetauscht werden. Auch für einen guten Zweck können die Taler gespendet werden. Dann gehen 50 Cent pro Taler an eine wohltätige Organisation.

Großes Fest

Am Samstag, 6. April, feiert die Wunderburg-Apotheke von 8 bis 14 Uhr zur offiziellen Neueröffnung ein großes Fest. Und das Apotheken-Team hat sich richtig viel einfallen lassen, damit sich sogar der weiteste Weg lohnt. So können sich Kinder von der bekannten Schminkfee Lu phantasievoll schminken lassen. Clown Firlefanz begeistert mit seinem Programm und zaubert lustige Luftballonfiguren. Wer Lust hat, kann Bowling auf der Nintendo Wii spielen und sich am Glücksrad versuchen. Mit dazu lockt ein großes Gewinnspiel, bei dem neben zahlreichen Sachpreisen auch Einkaufsgutscheine für die Wunderburg-Apotheke im Wert von 200 Euro, 100 Euro und 50 Euro verlost werden. Um den kleinen und großen Hunger kümmert sich der Foodtruck KitchenMade mit leckeren Hot-Dog-Variationen, die Sie zum Staunen bringen werden. Die mobile Espresso-Bar Goldini Coffee verführt mit vielseitigen Kaffeespezialitäten der fränkischen Kaffeemanufaktur Espressone. Auch Getränke und verschiedene Kuchen stehen bereit. Die Erlöse aus dem Verkauf von Essen und Getränken kommen dem Kindergarten Maria Hilf in der Wunderburg zugute. Auch zahlreiche Sonderangebote und Rabatt-Aktionen erwarten Sie. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit!

Neueröffnungs-Aktionswoche

Und das Feiern geht weiter. Von Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April, lädt die Wunderburg-Apotheke zu einer Neueröffnungs-Aktionswoche ein. Es gibt täglich wechselnde Scherpunkte: Am Tag der Vitalstoffe können Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel im Blut für nur 19,99 Euro bestimmen lassen und Sie erhalten auf alle Produkte der Firma pure-encapsulations 10 Prozent Rabatt. Am Tag der Schönheit berät die Apotheke zu den Produkten der Firma Dr. Grandel - die Kosmetik mit Perfektion - und Sie erhalten beim Einkauf ein hochwertiges Überraschungsgeschenk gratis dazu. Am Tag der Natürlichkeit erhalten Sie beim Einkauf von Produkten der Firma WELEDA ab 20 Euro praktische WELEDA-Reisegrößen im Wert von 10 Euro gratis dazu. Am Tag der Blutgruppe bestimmt das Apotheken-Team Ihre Blutgruppe für nur 4,95 Euro und Sie erhalten auf alle Blutzuckerteststreifen 10 Prozent Rabatt. Am Tag der Wunschfigur können Sie Ihren Körperfettanteil bestimmen lassen, sich Tipps zur Wunschfigur abholen und auf alle Abnehmprodukte 10 Prozent Rabatt sichern.

Die neue Wunderburg-Apotheke ist von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet sowie telefonisch unter 0951/96 43 02 02 und per Mail unter wunderburg-apotheke@t-online.de erreichbar.