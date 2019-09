Ein "Leuchtturmprojekt" für die Region

Nach einer fünfjährigen Bauzeit wird am kommenden Mittwoch in Steinbach/Wald das generalsanierte Freizeit- und Tourismuszentrum eingeweiht. Es ist ein Leuchtturmprojekt, das die gesamte Rennsteig-Region aufwerten soll. Zudem soll es ein Ort der Entspannung, der Sportmöglichkeiten und der Kulinarik sein.

Ein Highlight ist das "Generationenbad". Die großzügig verglaste Schwimmhalle mit heller Holzverkleidung strahlt eine Wohlfühl-Atmosphäre aus. Für die Kleinsten gibt es ein Kinderbecken mit Elefantenrutsche, eine wasserspritzender Robbe, einen Schiffchenkanal und einen großen Leuchtturm. Jugendliche und Erwachsene können die Massagedüsen genießen oder sich auf den Liegen beziehungsweise der Wärmebank entspannen. Beliebt sind auch das Sole-Dampfbad und die Frankenwald-Dampfkabine. Es finden zudem Schwimmkurse für Kinder und Warmbadetage am Freitag statt.

Einen Schwerpunkt der Generalsanierung bildete außerdem die Neugestaltung der Gastronomie. Diese unterteilt sich in ein gemütliches Bistro und ein Restaurant. Bowlingfreunde kommen im "Schieferstollen" auf ihre Kosten. Und im Erdgeschoss ist eine Physiotherapie-Praxis angesiedelt.

Im Obergeschoss befindet sich das FrankenwaldZentrum. Mit allen Sinnen können Besucher Informationen über die Kostbarkeiten des Frankenwaldes erleben. Die Ausstellung zeigt die Rennsteig-Region. Die Reliefkarte zeigt die Lage und die geographischen Gegebenheiten. Man kann sich auch mitnehmen lassen auf eine Mountainbike-Tour rings um Steinbach und um den Freizeitsee Außerdem kann man die Glasherstellung miterleben.

Auch die Flößerei findet Beachtung. So können die Besucher Platz auf einen echten Floß nehmen, das vier Jahre Dienst auf der "Wilden Rodach" im Rodachtal verrichtet hat. Wer all nach den tollen Eindrücken erst einmal innehalten will, dem sei der Aufstieg zur Leselounge empfohlen.

Der rundum angelegte Kur- und Erholungspark wird nach seiner Fertigstellung im Frühjahr 2020 das ganze Ensemble perfekt abrunden. Auf diesem Areal werden unter anderem ein Kinderspielplatz, ein Pavillon sowie ein Waldumbaulehrpfad angebracht.

Verbunden ist das Freizeit- und Tourismuszentrum mit der Rennsteighalle mit Mehrzwecknutzung, die vor einigen Jahren durch die Stiftung des Ehrenbürgers Joachim Wiegend, der Joachim Wiegand-Sportstiftung, errichtet wurde. Das gemeinsame Foyer ziert ein extra vom Ehrenbürger Joachim Wiegand beauftragtes Glaskunstwerk. Es ist ein strahlenförmiges und in alle Richtungen weisendes illuminiertes Werk, das die Verbindung zur heimischen Glasindustrie voll zur Geltung bringt.

Der Bürgermeister hofft nun, dass sich möglichst viele heimische Bürger und auch Gäste im neuen Freizeit- und Tourismuszentrum wohlfühlen.

Die Einweihung wird am Mittwoch in einem Festakt mit geladenen Gästen begangen, darunter auch der Regierungsvizepräsident Thomas Engel und der ehemalige Bürgermeister und jetzige Landrat Klaus Löffler. Im Frühjahr ist ein Tag der offenen Tür für die Allgemeinheit geplant.