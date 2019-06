Dorffest in Mährenhausen

Am Pfingstsonntag wird sich in dem kleinen Örtchen wieder alles um das alljährliche Pfingstfest drehen, das an der Scheune auf dem Anwesen Renner bei der Alten Schule der gewohnten Stelle stattfinden wird. Die Gäste werden kulinarisch auf Ihrer Kosten kommen und für Kinder ist auch einiges geboten. Und um die Besucher dieser Veranstaltung zufrieden zu stellen sind am Pfingstwochenende wieder alle Mährenhäuser auf den Beinen.

Köstlichkeiten aus dem Backofen Vor allem die beliebten Backwaren aus dem Mährenhäuser Dorfbackofen locken alljährlich viele Besucher an.

Traditioneller Feldgottesdienst

Das Dorffest beginnt um 10 Uhr mit dem traditionellen Feldgottesdienst. Nach dem anschließenden Frühschoppen werden um 12 Uhr kulinarische Köstlichkeiten aus dem Steinbackofen serviert. Am frühen Nachmittag gibt es zum Kaffee ein reichhaltiges Angebot aus traditionellen "breda" Kuchen, ein Blechkuchen, ebenfalls aus dem Dorfbackofen, sowie weiteren hausgemachten Kuchen. Am späten Nachmittag werden den Gästen weitere traditionelle Spezialitäten aus dem Dorf gereicht. Beim Dorffest ist zudem nicht nur an die Erwachsenen gedacht: Für die jüngsten Besucher wird eine Hüpfburg zum Austoben aufgestellt. Und natürlich gibt es seit einigen Jahren auch einen Spielplatz in Mährenhausen.