Dorffest in Langenstadt

In diesem Jahr feiern die Langenstädter ihr Dorffest in Verbindung mit dem 90jährigen Bestehen des Obst- und Gartenbauvereins Buch am Sand/Langenstadt. 1929 gründeten einige Gartenfreunde den Verein. Ihr wichtigstes Ziel damals war der Obst- und Gartenbau, vor bald 50 Jahren trat immer die Pflege des Ortsbildes in den Vordergrund. 2007 wurden diese Bemühungen mit der Silbermedaille auf Landesebene gekrönt.

Am kommenden Wochenende feiern die Langenstädter Ortsvereine mit ihren Gästen wieder auf dem Platz hinter der Kirche. Am Samstagabend sorgt D.J. Udo B. für Stimmung am Feuerwehrgerätehaus. Am Sonntagmorgen laden die Vereine zum Weißwurst-Frühschoppen und am Sonntagnachmittag feiert der Gartenbauverein sein Jubiläum. Dann feiern aber auch die Kinder wieder, diesmal dürfen sie - passend zum Jubiläum - Blumentöpfe selber gestalten. Es gibt aber auch wieder verschiedene Spiele für sie.

Die Langenstädter Ortsvereine laden herzlich ein

Ausgerichtet wird das Langenstädter Dorffest wie üblich von den örtlichen Vereinen Gartenbauverein, Gesangverein "Harmonie", Soldatenkameradschaft, Ortsburschen und -madla, Freiwilligen Feuerwehr und erstmals auch vom Lindenverein.

Das Festprogramm beginnt am Samstag gegen 18.30 Uhr, dann gibt es unter anderem wieder Pizza und geräucherte Forellen. Ab 20 Uhr spielt D.J. Udo H., eine halbe Stunde später öffnet die Bar und ab 21 Uhr gibt es eine Happy Hour.

Am Sonntagvormittag um 10 Uhr freut sich Pfarrer Arnold Rühr bestimmt wieder über möglichst viele Gläubige beim Gottesdienst in der Langenstädter Kirche, die vor etlichen Jahrhunderten vermutlich von Langheimer Mönchen errichtet wurde. Danach trifft man sich zum Frühschoppen mit kesselfrischen Weißwürsten am Gerätehaus. Auch in der Mittagszeit werden verschiedene Speisen - neben Steaks und Bratwürsten auch wieder selbstgemachte Pizza - angeboten.

Um 13 Uhr feiert dann der Gartenbauverein sein Jubiläum mit Grußworten und einer Chronik.

Zur gleichen Zeit beginnt der kunterbunte Kindernachmittag. Auf die Kinder warten zahlreiche Spiele, so unter anderem auch eine Bastelarbeit unter fachkundiger Aufsicht. Da wurden schon Vogelhäuschen gebastelt und "Insektenhotels". Und auch für dieses Jahr haben die Verantwortlichen wieder eine Bastelei geplant, die sich jedes Kind basteln und mit nach Hause nehmen kann. Während die Kinder spielen und basteln, können sich die Eltern derweil bei Kaffee und Kuchen erholen. Auf zahlreichen Besuch freuen sich die Langenstädter Vereine.

Programm

Samstag, 15. Juni

ab 18.30 Uhr Festbetrieb

ab 20 Uhr Unterhaltungsmusik mit D.J. Udo B.

ab 20.30 Uhr Barbetrieb

Sonntag, 16. Juni

ab 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche

ab 10.45 Uhr Frühschoppen

um 13 Uhr Jubiläum Gartenbauverein

ab 13 Uhr Kindernachmittag mit verschiedenen Spielen