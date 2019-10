Doppeltes Einkaufsvergnügen in Kulmbach

Von Freitag, 25. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober 2019, findet der traditionelle Herbstjahrmarkt auf dem EKU-Platz statt. Der Verkauf ist am Freitag von 10 bis 17 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr vorgesehen.

Ein breites Angebot wartet auf die Besucher

Von Freitag bis einschließlich Sonntag bieten zahlreiche Fieranten Haushaltsartikel, Gewürze, Wolle, Textilien, Lederwaren, Uhren, Schmuck, Bürsten, Besen sowie Süßwaren und weitere Leckereien an. Für Kinder steht wieder ein Karussell bereit.

Komplettiert wird das Einkaufsvergnügen durch einen verkaufsoffenen Sonntag am 27. Oktober. Von 12 bis 17 Uhr haben zahlreiche Geschäfte in der Kulmbacher Innenstadt geöffnet. Eine willkommene Gelegenheit für alle Besucher der Stadt, sich stressfrei für die kommende Saison mit aktueller Wintermode auszustatten oder bereits erste Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Natürlich lässt sich der Einkaufsbummel ebenso mit einem Besuch in einem der Kulmbacher Restaurants oder Cafés verbinden, die ihre Kunden mit fränkischen und internationalen Gerichten sowie Kaffee und Kuchen verwöhnen.

20 Jahre "fritz"

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens veranstaltet das "fritz" Einkaufszentrum Kulmbach am Samstag, 26. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, 27. Oktober, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ein Familien-Wochenende mit vielen Attraktionen für alle Altersgruppen. Dazu gehören viele, kostenlose Highlights unter anderem diverse Spielstationen für Kids, Kinderschminken- und Glitzer-Tattoos, eine Cocktailbar, attraktive Angebote in den Geschäften, ein Close-up-Zauberer und vieles mehr.