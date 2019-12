Die neue Hülle mit Leben erfüllen

"Kaum zu glauben!", staunen viele Eltern, wenn sie durch die neuen Räume des Kinderzentrums am Rathaus laufen, um ihre Kinder in die Kindertagesstätte zu bringen. Nun sind die Bauarbeiten fast fertiggestellt, letzte Arbeiten werden aktuell von fleißigen Handwerkern erledigt, die man hier und da noch werkeln sieht.

Der Startschuss für dieses Projekt fiel erst im April 2019. Vor der Konzeption wurden laut Leiter Michael Seck folgende Überlegungen einbezogen: "Was brauchen unsere Kinder? Was wünschen sich Eltern und Mitarbeiter für die Entwicklung ihrer Kinder? Und welche Rahmenbedingungen brauchen unsere pädagogischen Ziele?" Die Arbeit mit Menschen lässt keinen Raum für Stillstand, das Vorankommen und das Wachsen gemeinsam mit den Kindern und Familien bilden den Grundgedanken, der hinter diesen Fragestellungen steht. Gleichzeitig ist diese Vision des abgestimmten pädagogischen Konzepts in Verbindung mit dem Raumkonzept Motor des Projekts, welches Michael Seck gemeinsam mit den 35 Kolleginnen und Kollegen des Zentrums für Kinder und Familien und dem Kinderzentrum am Rathaus trägt.

Mit der neuen Kindertagesstätte wurde in der Gemeinschaft mit der Marktgemeinde Mainleus, dem Landratsamt Kulmbach, der Regierung von Oberfranken und dem Freistaat Bayern, ein Ort und Raum geschaffen, der für Kinder gemacht ist. Dies wurde in einer reinen Bauzeit von nur drei Monaten verwirklicht.

Antrieb für diese unglaubliche Leistung war Bürgermeister Robert Bosch, der mit seinen Mitarbeitern das Projekt verwirklichte.

Pädagogische Ziele:

Die pädagogischen Ziele, die dieses Raumkonzept erfüllen, umfassen vor allem die am einzelnen Kind orientierte Arbeit, in Kleingruppen oder im Einzelkontakt, aber auch in der Gemeinschaft.

Das Haus ist für Kinder gemacht. Räume und Orte in denen Begegnung und soziales Miteinander stattfindet. Ob im Rollenspiel in den Hochebenen oder im Kinderrestaurant bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Das Miteinander wird hier großgeschrieben. Gemeinsames Leben und Lernen eröffnet dabei Chancen und Perspektiven, die in Ergänzung zum Familienalltag stehen. Nicht nur das Pädagogen-Herz dürfte höherschlagen, wenn man den Blick durch den offenen Eingangsbereich mit seinen Möglichkeiten der Bewegung und Kommunikation schweifen lässt. Hier eröffnet Gemeinsames Wachsen und Reifen, Chancen und Perspektiven, die in Ergänzung zum Familienalltag stehen.

Ansprechend ausgestattet sind die großzügigen Gruppenräume weiter mit einzelnen Spielecken und einer Küchenzeile. Durch die ökologische und nutzungsorientierte Bauweise wurde ressourcenorientiert gebaut. Natürliche Baumaterialien spiegeln dabei die Grundgedanken der Arbeit wieder und runden das Konzept der ganzheitlichen Förderung und der Trias aus Körper Geist und Seele ab. Die einzelnen Nebenräume sind der individuellen Förderung zugeordnet. Damit sprechen sie unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder an und schaffen somit optimale Rahmenbedingungen für die Bildung und Erziehung unserer Kinder in den einzelnen Bereichen.

Viel Platz für Bewegung

So können die Kinder im einen Raum aktiv, im anderen kreativ werden. Der große Spielflur bietet Platz für Spiele und Kreisangebote. Es gibt viel Platz für Bewegung und auch Rückzugsmöglichkeiten. Ein Kinderrestaurant rundet das Gesamtkonzept ab.

Insgesamt wirkt der Gebäudekomplex sehr strukturiert und offen, wodurch es möglich ist gruppenübergreifend und mit Elementen des teiloffenen Konzepts zu arbeiten.

Neben den pädagogischen Zielen in der Arbeit am Kind, haben sich die Verantwortlichen auch an den Bedürfnissen der Eltern orientiert. Es entstand ein Ort der Begegnung und der Kommunikation. Mit seinem großzügigen und offenen Eingangsbereich lädt es zum Verweilen ein. Es ist Raum für Austausch und gute Gespräche.

Mit dem Umzug der beiden Gruppen in die neuen Räumlichkeiten wurde ein Meilenstein erreicht. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Mit dem Architektenteam von H2M und den zahlreichen Handwerkern der unterschiedlichsten Gewerke wurde eine Kindertagesstätte mit Bruttogrundfläche von 538 m2 geschaffen die auf dem neuesten technischen und ökologischen Stand ist. Die Kosten betrugen hierbei rund 2,3 Millionen Euro.

Während die Arbeiten im und am Haus in den letzten Zügen liegen, wird die Weitergestaltung der Gartenanlage mit altersentsprechenden Spielgeräten im Frühjahr starten.

"Wir danken schon jetzt allen am Bau Beteiligten, die das Projekt ermöglicht haben und entstehen ließen. Vielen Dank für das gewinnbringende Hand-in-Hand-Arbeiten, für die Einsatzbereitschaft und das gute Miteinander", so Kindergartenleiter Michael Seck.

Ein Tag der offenen Tür, zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist, findet am 9. Mai 2020 statt. Das Programm wird noch bekanntgegeben.

Zahlen und Fakten

Träger: Katholische Kirchenstiftung St. Antonius

Gruppen: Eine Kinderkrippengruppe mit 12 Kindern, eine Kindergartengruppe mit 25 Kindern (beide Gruppen sind bereits eingezogen)

Mitarbeiter: 6

Parkplätze: 14

Gesamtkosten: Ca. 2,3 Millionen Euro

Fläche: 538 Quadratmeter