Die Königsfelder Kirchweihe

Königsfeld muss dieses Jahr auf seine Kerwa verzichten - doch nicht auf seine traditionelle Kirchweihe. Dieses Jahr ist vielleicht die Zeit, an der man sich mehr der Tradition und der ursprünglichen Kirchweihe beschäftigen kann. Die Kirche ist zwei Patronen geweiht: der Heilige Jakobus des Älteren und die Heilige Katharina.

Am 25. Juli ist der Gedenktag des Heiligen Jakobus des Älteren. Er gehörte zu Jesus" ersten Jüngern - und zahlreiche Legenden ranken sich um den Apostel. Er wird mit einer Muschel als Pilger oder als Ritter dargestellt. Nach seiner Hinrichtung sollen seine Jünger in auf ein Schiff ohne Besatzung übergeben worden sein, dass dann später in Galicien anlandete. Dort wurde er bestattet. Auf seinem Grab wurde schließlich im 9. Jahrhundert die Kathedrale errichtet, um die sich der Pilgerort Santiago de Compostela entwickelte und zu der die Jakobswege führen. Die Königsfelder Kirche von St. Jakobs dem Älteren liegt auf dem fränkischem Jakobusberg, von dem man malerisch auf die Ortschaft blicken kann. Die Kirche geht zurück auf das 8. Jahrhundert und wurde über die Zeit immer wieder erweitert, sodass sich im Bau verschiedene Stile wiederfinden: der romanische und der gotische im Kirchturm oder auch der barocke Stil im Langhaus der Kirche.

Betritt man die Kirche, wird man eingenommen von der barocken Pracht des Hochaltars, auf dem die Statue des Heiligen Jakobus des Älteren mit Pilgerstab und Muscheln am Gewand steht. Die Seitenaltäre sind älter als der Hochaltar. Der linke Altar zeigt in der Nische Maria mit dem Jesusknaben auf dem Arm mit der Heiligen Kunigunde und der Heiligen Barbara. Der rechte Altar ist der zweiten Patronin der Kirche geweiht: der Heiligen Katharina. Das zerbrochene Rad ist das Zeichen ihrer erlittenen Folter und ihr Martyrium. Sie wird oft mit einer Krone dargestellt, da sie der Legende nach einem königlichen Geschlecht entstammte. Flankiert wird sie von der Heiligen Ottilie und von der Heiligen Margareta. 2020 ist das Jahr des Innehaltens, des Gedenkens - aber auch der Hoffnung und Vorfreude: auf dass wir 2021 wieder eine richtige Kerwa mit unseren Liebsten feiern können.