Die Kirchweihe von St. Otto

Mit dem Corona-Virus befinden wir uns in einer Zeit des Innehaltens, des Zu-Ruhe-Kommens - eine Zeit, in der wir unweigerlich aus dem Alltag rausgerissen wurden und bis auf das Nötigste auf alles verzichten mussten. Wir sind zu Hause geblieben, haben gewartet und gehofft, dass das Virus so schnell wie möglich wieder verschwindet. Nun kehrt allmählich das Gefühl von Alltag wieder zurück, doch so richtig "wie früher", also prä Corona, ist es noch nicht.

Dieses Jahr können wir keine Kerwas feiern. Ein Fest, in dem wir uns mit Familie und Freunden treffen, gemeinsam anstoßen können, glücklich sein können und ein ausgelassenes Fest feiern könnten. Wir hätten es uns verdient. Wir bräuchten es - ein Fest. Aber es ist besser so, darauf zu verzichten, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen.

Es ist eine Chance, sich wieder zurückzubesinnen, was wirklich wichtig ist, oder zum Beispiel, warum wir gefeiert hätten. Die St. Otto-Kerwa grundiert auf der Kirchweihe von St. Otto. Auch wenn also das Kerwas-Fest dieses Jahr ausfällt, so sollte man sich die Zeit nehmen und der Kirche eine besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen. Nun hat man Zeit dafür und es gibt doch viele Kleinigkeiten zu entdecken.

Die Geschichte der St. Otto-Kirche

Der Ursprung der Kirche von St. Otto geht zurück auf das Jahr 1914. Wir befinden uns am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Welt wurde noch nicht von Weltkriegen erschüttert. Bamberg hatte sich östlich der Regnitz weiter ausgebreitet und die St. Gangolfs-Kirche war dadurch inzwischen zu klein geworden. Pfarrer Leonhard Hiltner und das Ehepaar Leonhard und Dorothea Wolf hatten es sich zum Ziel gesetzt, im Norden Bambergs eine neue Kirche entstehen zu lassen. 1906 hat das Ehepaar Wolf den Bauplatz dafür geschenkt, Pfarrer Hiltner hatte die finanzielle Grundlage gelegt - als er 1899 starb und 176000 Mark hinterlassen hatte.

Der Grundstock für den Bau der St. Otto-Kirche war gelegt. Die Kirchenverwaltung St. Gangolf übernahm federführend die Planung für den Neubau. Ab 1907 gab es verschiedene Entwürfe für die Kirche, aber keiner hatte überzeugt. Erst aus einem Architektenwettbewerb konnte am 6. Juli 1911 ein Gewinner-Entwurf gewählt werden: Die Architekten Otho Orlando Kurz und sein Partner Eduard Herbert gewannen den ersten Preis. Die Bauarbeiten begannen, nachdem am 21. März 1912 der Entwurf der beiden von Prinzregent Luitpold genehmigt war. Zwei Jahre und fast vier Monate später, am 5. Juli 1914, konnte die Kirche durch Erzbischof Jakobus zusammen mit Weihbischof Dr. Adam Senger feierlich eingeweiht werden. Vier Wochen später brach der Erste Weltkrieg aus und stürzte die Welt ins Chaos. Die Kunst der St. Otto-Kirche Die St. Otto-Kirche begeistert mit ihrem Jugendstil. Während der Kirchweihe 1914 bezeichnete Weihbischof Dr. Adam Senger die St. Otto-Kirche als "Bindeglied zwischen Alt- und Neubamberg". Von außen überrascht sie uns mit ihren ungleichen Türmen - einer größer als der andere - doch dazu später mehr. Öffnet man die schweren Tore der Kirche und tritt man ein in das kühle Schiff des Gotteshauses, ruht der Blick zuerst auf den Altar mit seinen acht elliptischen Fenstern, die die Schöpfungsgeschichte wiedergeben. Der Blick wandert nach oben an die hölzerne Decke. "Alle Nägel wurden erst vor Kurzem wieder neu eingeschlagen - die hatten sich über die vielen Jahre gelockert", erklärt Marcus Wolf, Pfarrer der Gemeinde. Begibt man sich weiter ins Innere der Kirche, sieht man zur Linken drei Engel, kunstvoll in Kirchenfenstern dargestellt: Der eine hält ein Kreuz und symbolisiert den Glauben, der zweite hält ein Herz und symbolisiert damit die Liebe und der dritte Engel hält einen Anker, das Symbol für den Glauben. "Der Glaube soll einen wie ein Anker sicher halten", erklärt dazu Pfarrer Wolf. Das Besondere am Hochaltar ist zum einen die Darstellung von Jesus Christus. "Er wird hier als König dargestellt und nicht in leidender Form." Die acht Fenster um Christus herum symbolisieren die Schöpfungsgeschichte: "Der Anfang mit dem Alpha und dann für jeden Schöpfungstag eine Figur mit Licht, Himmelsgewölbe, Wasser und Land, Sonne, Mond und Sterne, Lebewesen in Wasser und Luft, Christus als Mensch und Guter Hirte und am Ende ein Engel mit dem Omega", erklärt Sibylle Ruß, Textilrestauratorin, die auch den Prozessions-Baldachin der Kirche restauriert hat - der wird am Kirchweih-Gottesdienst feierlich der Öffentlichkeit gezeigt .

Steht man fast vor dem Altar, wird man von zwei großen, bunt verzierten Fenstern links und rechts überrascht. "Auf der linken Seite wird Marias Verkündung gezeigt, auf der rechten Seite ist die Pfingst-Geschichte abgebildet", so Pfarrer Wolf.

Eine Besonderheit gibt es am kleinen Altar von Heinrich und Kunigunde - auf der rechten Seite, wenn man auf den Hochaltar schaut.

Die Besonderheit des Altars fällt einem erst beim ganz genauen Betrachten auf: Die Statue von Heinrich ist mit seinem Sternenmantel abgebildet und Kunigunde mit ihrem "blauen" Kunigundenmantel. Die feinen Gravuren entdeckt man erst beim ganz genauen Betrachten.

Mit einer Stiftung hat sich sogar die Familie Weyermann in der Kirche auch verewigen können: Die Kanzel der Kirche wurde am 7. April 1929 von Dr. Rudolf und Adele Weyermann gestiftet. Was hat es aber nun mit den Türmen auf sich? Die ungleichen Türme der Kirche haben den Ruf, dass beim Bau das Geld ausgegangen wäre. Aber dem ist nicht so. Marcus Wolf erklärt: "Während der eine Turm, der lange Turm, den Himmel repräsentiert, steht der andere Turm für das Weltliche. Das Ungleiche und Unvollkommene soll auch zeigen, dass nichts im Leben vollkommen ist."

Kirchweih-Gottesdienst

Am Sonntag, 5. Juli, findet um 9 Uhr der Kirchweih-Gottesdienst statt. Dieser festliche Gottesdienst wird in dieser schwierigen Zeit zum Anlass genommen, den ursprünglichen und frisch restaurierten Prozessions-Baldachin aus der Erstausstattung der Kirche zu zeigen. Sibylle Ruß hat ihn in aufwändiger Arbeit restauriert. Der Prozessions-Baldachin wird bei Prozessionen verwendet: Der Pfarrer wandelt darunter und trägt die Monstranz der Kirche. Dabei präsentiert der Baldachin den Himmel und zeigt: Unter mir ist das Allerheiligste. Kunstvoll verziert mit dem Bildnis des Heiligen Geistes im Zentrum des Tuches war der Baldachin ein Geschenk an die St. Otto-Kirche 1914 und gehörte damit zur Erstausstattung. Er hat über die Jahre durch Feuchtigkeit starken Schaden genommen und lag lange Zeit vergessen in einer Kiste unter einem neueren Baldachin. Erst vor kurzem hat man ihn wiederentdeckt und mühselig wieder zur Benutzung restaurieren lassen. Lukas Pitule