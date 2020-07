Die Kirchweihe in Steppach

Der "Steppacher Kerwasburschen"-Verein hatte es sich so schön vorgestellt: Gemeinsam feiern, trinken, Baum aufstellen, das sommerliche Wetter genießen und im Festzelt den Kirchweihgottesdienst feiern. Doch auch hier hat die Corona-Pandemie ein Strich durch die Rechnung gemacht. Doch das lässt Steppach nicht still bleiben. "Im Gegenteil", sagt Manfred Schleicher von den Steppacher Kerwasburschen und wendet sich an die Steppacher direkt: "Liebe Steppacher, feiert die Kerwa! Auch wenn es zu Hause im Privaten ist: Stellt für euch einen kleinen Baum im Garten auf, trinkt und feiert mit euren Liebsten! Eine Pandemie kann unsere Tradition nicht stoppen!" Ein ansässiger Getränkelieferant hat sich bereit erklärt, die Steppacher mit Kerwas-Flaschengetränken zu versorgen. Dieses Jahr gibt es sogar vom Getränkelieferanten einen Limited Edition Kerwas Krug 2020.

Pfarrer Andreas Steinbauer lädt seine Gemeinde am Sonntag, 26. Juli, feierlich zum Kirchweihgottesdienst um 9.30 Uhr am Fröschweiher ein. Der Gottesdienst wird ca. eine halbe Stunde dauern. "Es ist alles dieses Jahr anders, wie so vieles, aber es ist nichts weg: Wir feiern unsere Kirchweihe", sagt der Pfarrer und freut sich auf den Gottesdienst unter freiem Himmel. Die Hygienevorschriften werden natürlich eingehalten. Manfred Schleicher hätte sich wie alle Steppacher auf eine richtige Kerwa gefreut, "aber wir machen das Beste daraus und freuen uns schon darauf, wenn wir 2021 hoffentlich wieder eine richtige Kerwa feiern dürfen."

Lukas Pitule