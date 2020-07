Wir müssen dieses Jahr auf die Kerwas verzichten - so wie wir sie kennen. Kein gemeinsamer Bieranstich, kein Baum aufstellen mit allen zusammen, kein entspanntes Grillen und geselliges Feiern. Wir müssen uns weiter in Geduld üben - es ist zu unserer eigenen Sicherheit.

Wir nutzen diese Zeit der Ruhe und besinnen uns darauf, wofür die Kerwa eigentlich steht: In der Regel basiert jede Kerwa auf einer Kirchweihe - natürlich nicht bei allen, aber bei fast allen. Die Corona-Zeit kann vieles einschränken, aber nicht die ursprünglichen Traditionen.

Die Kirchweihe in Höchstadt

Das Datum der Kirchweih richtet sich in Höchstadt immer nach dem Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus, am 29. Juni. Die Kirche wurde am Sonntag nach Peter und Paul geweiht. Und an diesem Datum wird bis heute festgehalten. Der 29. Juni ist heuer ein Montag, weswegen die Kirchweih heuer auf den 5 Juli fällt.

Aber in diesem Jahr ist - aufgrund von Corona - alles anders. Das Kirchweihtreiben - nicht die Kirchweih - fällt aus! Also wird heuer erstmals der Anlass der Kirchweih ohne jedes Beiprogramm im Vordergrund stehen: die Erinnerung an die Weihe des Gotteshauses ohne Festzelt, Musik und berauschtem Feiern.

Die Geschichte der Kirche

Blicken wir dafür einmal in die Geschichte der Georgskirche: Die älteste Kirche Höchstadts war einst die Schlosskapelle, die aus der Stiftung des Schloss- und Nikolaibenefiziums von 1028 hervorgeht. Im Jahr 1314 beginnt die Geschichte der Pfarrei Höchstadt mit der Trennung von der Mutterpfarrei Lonnerstadt. 1354 wird Höchstadt als "Pfarre" erwähnt. Das frühgotische Untergeschoss des Turmes der Pfarrkirche St. Georg kündet davon, dass hier bereits im 12. oder frühen 13. Jahrhundert die erste Kirche errichtet wurde.

Um 1400 wurde an die Nordseite des Turmes der heute noch fast unverändert erhaltene, spätgotische Chor und ein Langhaus angebaut. Im 16. Jahrhundert kamen dann die Seitenschiffe dazu. Nach den Plänen des Würzburger Architekten Freiherr Ritter zu Gruenstein wurde 1729/30 das Gotteshaus erweitert und barockisiert. Vom früheren gotischen Hochaltar ist nur noch die Figur des Heiligen Georg erhalten, die heute an der Nordseite des Chores zu sehen ist. Weitere Kostbarkeiten aus gotischer Zeit sind die Madonna im Strahlenkranz und eine Pieta. Aber auch viele Kunstwerke aus der Barockzeit laden zum gläubigen Betrachten ein. Im Jahr 1997 wurde die Kirche in Eigenleistung und in umfassender Art und Weise renoviert. Ende 2017 war eine weitere große Generalsanierung abgeschlossen und das Allerheiligste wurde von der St. Anna Kapelle in einem feierliche Zug wieder in die Georgskirche gebracht. Der Namensgeber der Kirche Georg, der Namensgeber der Kirche, ist ein legendärer christlicher Heiliger, welcher der Überlieferung zufolge zu Beginn der Christenverfolgung unter Diokletian (284-305) ein Martyrium erlitt.

Aufgrund des möglicherweise legendären Charakters des Heiligen wurde Georg in der römisch-katholischen Kirche 1969 aus dem römischen Generalkalender gestrichen, jedoch 1975 wieder eingefügt.

Der Hl. Georg zählt zu den vierzehn Nothelfern. Er ist der Schutzpatron verschiedener Länder, Adelsfamilien, Städte und Ritterorden. Der Vorname Georg (und seine sprachlichen Abwandlungen) gehört zu den beliebtesten Vornamen in Europa.

Sein Symbol im Wappenwesen ist das Georgskreuz. Das rote Kreuz auf weißem Grund ist in vielen Wappen und Flaggen enthalten. Heiligenattribute, die neben dem Georgskreuz als Erkennungszeichen des Heiligen dienen, sind der Drache sowie seine Darstellung als Ritter mit Lanze; teils wird Georg auch mit dem Palmwedel des Martyriums dargestellt. Johanna Blum