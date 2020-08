Die Kirchweihe in Breitengüßbach

Jetzt wäre es wieder soweit: Laut der Breitengüßbacher Tradition würde man am zweiten August-Wochenende hier die Kirchweih feiern. Aber auch hier hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Kerwa muss ausfallen, zur Sicherheit für alle.

Doch was bleibt, ist das Zentrum der Kirchweihe: Die St. Leonhard-Kirche selbst.

Das Gotteshaus in Breitengüßbach war viele Jahrhunderte eine Filiale der Oberpfarrei Hallstadt. 1392 wurde Breitengüßbach eine selbstständige Pfarrei, gestiftet vom Hallstadter Oberpfarrer und Chorherren bei St. Stephan, Johann Nassach. Die erste Kirche stammt etwa aus dem 13. Jahrhundert. Aus dieser Zeit ist noch das Turmgewölbe erhalten. Damals hatte der Turm nur zwei Geschosse, die dritte Turmetage kam im 14./15. Jahrhundert hinzu, die Achtecketage 1541. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Kirche durch den Baumeister Bonaventura Rauscher erweitert und barockisiert, am 6. November 1707 unter dem Patronat des Hl. Leonhard eingeweiht. Zwei Jahrhunderte später, 1978, wurde die Kirche unter dem Architekten Paul Becker erweitert. West- und Ostgiebel wurden nach einer Gestaltung des Malers Herbert Bessel verglast. Die 1980 eingebaute neue Orgel ersetzte die alte Orgel aus dem Jahr 1708.

Geweiht ist die Kirche dem Heiligen Leonhard. Dessen Leben ist durch eine im 11. Jahrhundert verfasste Biografie mit legendarischen Zügen bekannt. Er soll von Erzbischof Remigius von Reims im 5. Jahrhundert getauft und erzogen worden sein. In seinen jungen Jahren hat Leonhard von Mitleid erfüllt Gefangene aufgesucht und sich für ihre Freilassung bei König Chlodwig I. und dessen Nachfolger Chlothar I. eingesetzt. Er lehnte später die ihm angebotene Bischofswürde ab, um sich als Eremit in die Einsamkeit des unweit von Limoges gelegenen Waldes von Pauvain zurückzuziehen. Eines Tages soll er die hochschwangere Königin gerettet haben: Diese bekam während einer Jagd ihre Wehen. Leonhard hörte ihre Schreie, kam herbei und rettete ihr Leben. Statt dem versprochenen Reichtum wollte Leonhard nur so viel Waldfläche, wie er mit seinem Esel in einer Nacht umreiten konnte. Auf diesem Land gründete Leonhard das Kloster Noblat, das heute noch besteht. Der Heilige Leonhard wird seit dem 11. Jahrhundert besonders in Bayern verehrt. Der Heilige wird in der Regel mit Ketten abgebildet und galt daher ursprünglich als Schutzpatron derer, die "in Ketten liegen", also der Gefangenen, aber auch der Geisteskranken, die man bis ins 18. Jahrhundert angekettet hat. Später wurde er auch Schutzpatron der Haustiere.