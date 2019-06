Die Erfolgsgeschichte eines Ortes

Man schreibt das Jahr 1969. Der Freistaat Bayern ist geprägt von vielen kleinen Gemeinden. Von den damals rund 7000 Ortschaften hatten etwa 80 Prozent weniger als 2000 Einwohner. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen kleinen Kommunen war in vielen Fällen nicht mehr gegeben. Die Gemeindegebietsreform, die für den 1. Juli 1972 vorgesehen war, sollte dafür sorgen, dass Verwaltungen effizienter zum Wohle der Bürger arbeiten können. Die Zahl der Gemeinden wurde auf 2050 reduziert. In den ehemaligen selbstständigen Ortschaften Unterlauter, Oberlauter, Tiefenlauter und Neukirchen erkannten die Verantwortlichen die Zeichen der Zeit schon vor der staatlichen angeordneten Gebietsreform.

Bereits im Jahr 1969 wurde in weiser Voraussicht daran gearbeitet, aus den vier Ortschaften eine einzige Gemeinde entstehen zu lassen. In der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1969 trafen sich im Gasthaus "Sensenhammer" die Gemeinderäte der vier Kommunen und beschlossen eine politische Großgemeinde entstehen zu lassen. Bis es aber soweit war mussten einige "dicke Bretter" gebohrt werden. Vor allem die bestehende Rivalität zwischen Oberlauter und Unterlauter wirkte sich auf den Zusammenschluss hemmend aus. Lautertals zweiter Bürgermeister, Martin Rebhan, Jahrgang 1958, erinnert sich an seine Schulzeit, in der es regelrecht verpönt war, dass zwischen den Schülern aus Ober- und Unterlauter Freundschaften geschlossen wurden.

Dieses Misstrauen wirkte sich auch bei der Abstimmung über den Zusammenschluss aus. Insgesamt waren 1869 Wahlberechtigte aufgerufen ihr Votum abzugeben. Einzig in Oberlauter hatten die Gegner einer Großgemeinde die Oberhand. Von den dortigen 428 Wählern stimmten 227 gegen, 189 für den Zusammenschluss. Insgesamt konnten die Befürworter 789 Stimmen (68 Prozent) für das Projekt gewinnen. Den Skeptikern folgten 337 Bürger. Der Weg für die Großgemeinde Lautertal war frei.

Am 1. Juli 1969 wurde dies auch hoch offiziell durch den bayerischen Innenminister Dr. Bruno Merk in der Volksschule verkündet. Lautertal war damit die erste Großgemeinde in Bayern, die durch einen freiwilligen Zusammenschluss entstanden ist. Dr. Merk hielt handschriftlich in seinem Redemanuskript fest: "Beispiel für das ganze Land". Der Minister kam nicht mit leeren Händen. Als "Hochzeitsgeschenk" konnten sich die Lautertaler über 1,1 Millionen D-Mark freuen. Bei den ersten gemeinsamen Gemeinderatswahlen wurde Werner Probst aus Oberlauter zum ersten Bürgermeister gewählt. Er leitet die Geschicke der Gemeinde bis 1984. Ihm folgten Klaus Forkel (1984-2008), Hermann Bühling (2008-2014) und Sebastian Straubel (2014-2019). Die heutigen Ortsteile Tremersdorf und Rottenbach stießen im Jahr 1978 zu Lautertal. Allerdings nicht freiwillig, sondern zwangsweise. Diese Haltung ärgert den ehemaligen Kämmerer Horst Engelhardt der von 1978 bis 2018 für die Finanzen der Gemeinde zuständig war, heute noch gewaltig. "Weil sich die beiden Orte nicht freiwillig anschlossen, entging Lautertal der stattliche Betrag von 100 000 D-Mark", erzählt Engelhardt rückblickend. Insgesamt gesehen bezeichnete Engelhardt den Zusammenschluss als einen Segen. Seit seiner Gründung hat sich Lautertal stetig weiterentwickelt. Aus den ursprünglichen 1869 Wahlberechtigten dürfen mittlerweile 3531 Bürger an die Urnen gehen. Nicht ohne einen gewissen Stolz spricht Martin Rebhan davon, dass Lautertal als Wohngemeinde sehr beliebt ist. "Die große und stetige Nachfrage nach Bauplätzen ist hierfür ein eindeutiges Indiz", betont der zweite Bürgermeister. Das es Menschen nach Lautertal zieht kommt nicht von ungefähr. "Die Anbindung an die Autobahn A73, die sehr gute Versorgung mit dem öffentlichen Personennahverkehr, die vorhandene Nahversorgung mit Gütern des täglichen Lebens, die ärztliche und pharmazeutische Verfügbarkeit und die Nähe zur Stadt Coburg machen Lautertal attraktiv." Bei aller Freude über wachsende Einwohnerzahlen, Lautertal zählt derzeit etwa 4300 Bürger, hat man aber nicht vergessen seine Hausaufgaben zu machen. So trug man unter anderem dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen stets Rechnung. "Wenn wir nach einer Baumaßnahme dachten, jetzt haben wir genug Plätze, holte uns die Realität schnell und schonungslos ein", beschreibt Rebhan die Situation, der sich die Gemeinde über viele Jahre stellen musste. Derzeit stehen 150 Betreuungsplätze zur Verfügung. "Und damit ist es keiner zu viel", unterstreicht der zweite Bürgermeister. Jüngstes Kind im Bereich der Kinderbetreuung ist der Waldkindergarten, der einzige im Landkreis Coburg. Bei aller Freude über ein wachsendes Lautertal ist man sich im Gemeinderat auch darüber klar, dass es kein unbegrenztes Wachstum geben kann. "Die Kapazität des Kanalsystems darf nicht überreizt werden", erläutert Geschäftsleiter Hans Frieß.

Zufrieden stellt man heute in Lautertal fest, dass der anfängliche raue Ton, der im Gemeinderat zu hören war, längst der Vergangenheit angehört. "Es herrscht bei uns ein beispielhaftes Miteinander zum Wohle der Bürger", beschreibt Martin Rebhan die Arbeit des Gremiums und ergänzt: "Das ist unser Erfolgsrezept".

Die Geburtsstunde von Lautertal liegt nun 50 Jahre zurück. Grund genug dies mit einem großen Fest vom 27. Juni bis 30. Juni ausgiebig zu feiern. Ärgerlich ist für den zweiten Bürgermeister nur die Tatsache, dass der bayerische Ministerpräsident sein Kommen (vor der Landtagswahl) fest zugesagt hat, aber jetzt doch keine Zeit findet, nach Lautertal zu kommen. Auch vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann musste man sich eine Absage holen. "Ich bin sicher, wenn jetzt Landtags- oder Bundestagswahlen ins Haus stünden, wären beide da", resümierte Rebhan enttäuscht. Aber nicht nur die Gemeinde kann feiern. Auch die Feuerwehren folgten dem Beispiel der Orte und schlossen sich zur Freiwilligen Feuerwehr Lautertal zusammen. Mit einem großen Kreisfeuerfest erinnert man sich an die Ereignisse vor 50 Jahren. Die Feuerwehr freut sich, dass an dem Umzug durch Lautertal über 90 Gruppen teilnehmen werden. "Wir rechnen mit mehr als 1200 Menschen, die an dem Umzug teilnehmen", war von Organisator Alexander Escher zu erfahren.