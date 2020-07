Die Aischer Kirchweihe

Auch die über alle Gemeindegrenzen hinaus bekannte und beliebte Aischer Kerwa ist dem hartnäckigen Corona-Virus zum Opfer gefallen. Keine Aaschparade, keine Wettspiele, kein Baumaufstellen. Doch deswegen fällt natürlich der Gedenktag der Kirchenweihe nicht aus und so feiert trotz allem die Pfarrgemeinde von St. Laurentius diesen wichtigen Termin, denn ohne die Kirchenweihe gäbe es ja keine Kirchweih! "Ja, es wird am 2. August um 10.30 Uhr auch einen Kirchweihgottesdienst im Freien geben. Denn Kirchweih ist ja trotzdem und vielleicht ist es für manche auch eine Chance, nämlich sich bewusst zu machen, dass es nicht zu allerst um das Feiern geht, sondern um die Kirche", so der Ortspfarrer Thomas Ringer.

In Aisch wurde im Jahr 1414 zum ersten Mal eine Kirche erwähnt. Anfangs gehörte Aisch kirchenmäßig zur Pfarrei Seußling. Aber schon 1420 trennte der Bamberger Bischof mit Zustimmung der Schlüsselauer Äbtissin die Kapelle "St. Laurenti in Eysch" von der Mutterkirche "St. Sigismundi in Suselingen" ab. Von da an war Aisch eine eigene Pfarrei. Das Patronatsrecht erhielt die Äbtissin von Schlüsselau. Die Dörfer "Lauff" und "Utstadt" sollten zur Pfarrei Aisch gehören.

Am 7. Dezember 1896 wurde die Pfarrei Aisch in eine Kuratie umgewidmet. Mehrere Umbauten musste St. Laurentius über sich ergehen lassen. So wurde 1827 das barocke Tonnengewölbe herausgenommen und durch eine ebene Decke ersetzt. 1935 wurde die Pfarrkirche in Aisch umgebaut. Das Hauptschiff wurde nach Westen erweitert und nach Süden durch ein Seitenschiff ergänzt. Der Altar wurde nach Westen ausgerichtet. Am 20. Oktober 1936 wurde die umgebaute Kirche konsekriert.

Von der im frühen 15. Jahrhundert erstmals erwähnten Kirche in Aisch sind nur noch Teile des Turmes vorhanden. Im Putz selbst befindet sich noch die Jahreszahl 1791.

Mit der Altarweihe am 11. August 1996 durch Erzbischof Dr. Karl Braun wurde die bauliche Neugestaltung vorerst abgeschlossen. Mit der Weihe der neuen Pfeifenorgel am 4. Juli 1999 fand die Neugestaltung von "Sankt Laurentius" Aisch ihren endgültigen Abschluss.

Übrigens feiert die Pfarrei Aisch heuer ihr 600-jähriges Pfarrei-Jubliäum. 1420 wurde Aisch zur Pfarrei erhoben. Die Urkunde existiert sogar noch im Bamberg.

Da die Gemeinde den Festgottesdienst im Juli nicht feiern konnte, planen sie, dass der Bischof am 13. September kommt, um den Gottesdienst zu feiern. Anschließend wird die Figur der Muttergottes von Fatima auf dem Friedhof eingeweiht.