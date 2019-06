Der Berch ruft!

Die Erlanger Bergkirchweih hat endlich wieder gestartet - und das lange Warten hat nun ein Ende.

Pünktlich um 17 Uhr hat am Donnerstag, 6. Juni, Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik vor dem Henninger-Keller das erste Fass der 264. Bergkirchweih angestochen. Der Jubel war groß - und bis zum 17. Juni herrscht in Erlangen ausgelassene Feierstimmung. Die historischen Bierkeller im Grünen und rund 100 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte sowie Imbiss- und Süßwarenstände locken auf das Fest. Insgesamt werden bei gutem Wetter mehr als eine Million Gäste erwartet. Der Berg ist täglich jeweils von 10 bis 23 Uhr geöffnet, an den Sonn- und Feiertagen ab 9.30 Uhr. Zahlreiche Attraktionen locken wieder die Gäste auf die Keller - familiäre, wilde und zugleich spektakuläre Fahrgeschäfte bieten für jeden Besucher Highlights.

Daneben gibt es wieder viele Karussells und typische Kirchweih-Geschäfte. An den Imbiss- und Süßwarenständen finden sich auch eine Reihe von vegetarischen und veganen Angeboten. Dieses Jahr haben die Veranstalter mit der Unterstützung der Erlanger Stadtwerke und der Schausteller etwas Besonderes geplant: Am Dienstag, 11. Juni, startet um 14 Uhr der erste Erlanger Bergtriathlon. Der frei interpretierte Mehrkampf verspricht mit drei Disziplinen - zum Beispiel Schießen, Werfen, Losen - jede Menge Spaß. Die Teilnehmerzahl ist auf 400 Personen beschränkt. Es gibt insgesamt vier Runden - pro Runde 100 Teilnehmer. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

2019 kann man sich endlich wieder, nach vier Jahren, auf der Bergkirchweih als Hochzeitspaar das Ja-Wort geben. Dieses Jahr werden drei Paare vom Oberbürgermeister Florian Janik getraut, die Trauungen finden am Familientag auf dem Weller-Keller statt. Nach den Ja-Wörtern lädt der Oberbürgermeister die Hochzeitspaare zu einer gemeinsamen Fahrt mit dem Riesenrad ein.

Trotz der parallel stattfindenden Großveranstaltung "Rock im Park" in Nürnberg ist die Sicherheit der Bergkirchweih nicht beeinträchtigt. Auch dieses Jahr wird es Taschen- und selektive Personenkontrollen geben, Zufahrtssperren und Rettungsinseln. Um Wartezeiten zu verringern, sollten Taschen und Rucksäcke am besten zu Hause gelassen werden. Neu ist dieses Jahr, dass das Rote Kreuz neue Räumlichkeiten in Containern im Schützenweg hat. Die Container sind blau markiert und ermöglichen so, dass es auf der Bergkirchweih mehr Platz für das Rote Kreuz und für die Polizei gibt.

Die Kampagne "Spaß haben - keinen Ärger. Keine sexuelle Gewalt am Berg!" wird fortgeführt. Die Rettungsinseln an den Sanitätsstationen am Festgelände und auf dem Martin-Luther-Platz bieten Hilfe und Schutz für Besucherinnen und Besucher, die sich belästigt fühlen oder sexuelle Übergriffe erlebt haben.

An den besonders stark besuchten Tagen gibt es am Erich-Keller jeweils von 20.30 bis 21.15 Uhr und von 21.45 bis 22.15 Uhr Musikpausen, um zu hohe Personendichte dort zu vermeiden.

Am Mittwoch, 12. Juni, lädt um 14 Uhr das städtische Seniorenamt wieder traditionell alle Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen Nachmittag in Schächtners Zelt ein. Am Donnerstag, 13. Juni, gibt es beim Familientag mindestens 50 Prozent Preisermäßigung für kleine Besucherinnen und Besucher von 10 bis 20 Uhr.

Erreichbar ist der Berch am besten mit den Sonderbussen der Erlanger Stadtwerke ab dem Hugenottenplatz oder mit dem Fahrrad. Autofahrer werden gebeten, die nördliche Innenstadt weitestgehend zu meiden.

Weitere Infos dazu auf www.erlangen.de/bergkirchweih oder www.berch.info.