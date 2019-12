Delphi feiert großes Jubiläum

Alle Jahre wieder, kurz vor Weihnachten, gibt es im Restaurant Delphi etwas zu feiern: Seit acht Jahren verwöhnt Kostas Papawassilioy mit seiner Familie und seinem Team im Restaurant Delphi in der Oberen Stadt Fans und Feinschmecker mit typisch griechischer Küche. Insgesamt ist Kostas Papawassilioy schon seit 26 Jahren in Kulmbach. Bis heute kennen die Kulmbacher Kostas als immer freundlichen Gastronomen. Früher hatte er sein Restaurant im ehemaligen KDM.

"Wir feiern am 19. und 20. Dezember 2019 Jubiläum", verrät Kostas Papawassilioy und fügt noch hinzu, dass es für ihn das letzte Jubiläum sein wird. Denn ab nächstem Jahr gibt Kostas die Verantwortung an seine beiden Söhne Apostolos (30) und Nicolaos (25) weiter. "Apostolos ist sowieso schon immer hier, Nicolaos macht seine Ausbildung zum Koch an der Berufsschule fertig", sagt der Vater stolz. Kostas Papawassilioy und seine Frau Elena werden aber trotzdem noch mithelfen und der nächsten Generation mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Natürlich gibt es, so wie es schon seit Jahren schöner Brauch ist, auch in diesem Jahr wieder kleine Überraschungen und Geschenke für die treuen Gäste. Am 19. und 20. Dezember verschenkt Kostas jeder Frau ein Fläschchen griechischen Wein. "Am Freitag verwöhnen wir unsere Gäste mit einem schönen Jubiläumsbüffet", so der Grieche.

Auch an den Feiertagen ist geöffnet

Auch an den Feiertagen steht das Delphi-Team bereit: Nur an Heiligabend hat das Delphi geschlossen. Am 25. gibt es ab 17 Uhr Abendbüffet, am 26. tischt das Delphi-Team sogar mittags und abends Büffet auf - für alle, die an den Feiertagen Spezialitäten aus dem Urlaub genießen möchten. Auch am letzten Tag des Abends hat das Delphi geöffnet: "An Silvester machen wir ab 16.30 Uhr Büffet und natürlich gibt es wieder eine Cocktailbar", sagt Kostas Papawassilioy. Dass die letzte Nacht des Jahres lange dauern kann, macht Kostas nichts. Wenn die Gäste bis morgens umd 3 Uhr feiern wollen, freut er sich und ruft allen fröhlich zu: "Eftychisméno néo étos! - Frohes neues Jahr!"

Im neuen Jahr wird das Delphi renoviert. Doch die Qualität erster Güte bleibt natürlich auch 2020 - genau wie die Maxime, dass im Delphi typisch griechische Küche aufgetischt wird.

Essen wird auch geliefert

Die typisch griechischen Speisen können übrigens nicht nur im Delphi in der Oberen Stadt genossen werden, sondern können auch per Lieferservice geordert werden: jeweils mittwochs bis sonntags von 11 Uhr bis 14 Uhr sowie montags bis samstags von 17 Uhr bis 21.50 Uhr und sonntags von 17 Uhr bis 22 Uhr. Und außerdem bietet das Delphi auch einen Cateringservice an.

"Wir bedanken uns schon jetzt bei unseren Gästen. Besonders freuen wir uns, dass nicht nur viele Freunde griechischer Küche aus Kulmbach, sondern auch aus Bayreuth, Lichtenfels und Kronach kommen. Wir hoffen, dass sie uns auch im nächsten Jahr die Treue halten", sagt das Team vom Restaurant Delphi und wünscht schon vorab schöne Feiertage und einen guten Rutsch.

Das Delphi hat übrigens dienstags bis samstags von 11 Uhr bis 14.15 Uhr spezielle Mittagsangebote. Jedes Wochenende von freitags bis sonntags gibt es großes griechisches Buffet. Reservierungen: 0 92 21 / 60 70 740.

Sonny Adam