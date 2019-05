Das neue Feuerwehrhaus in Hain ist fertig

Am Mittwoch, 29. Mai 2019, ist es soweit: Nach rund einjähriger Bauzeit weiht die Feuerwehr des Küpser Ortsteils Hain ihr neues Feuerwehrhaus ein. Bis auf die Dachkonstruktion, die Bodenbeschichtung und die Fenster erstellten die Feuerwehrmänner ihr neues Domizil komplett in rund 2600 Stunden Eigenleistung.

"Diese ehrenamtliche Eigenleistung ist aller Ehren wert", betonte Bürgermeister Bernd Rebhan beim Richtfest im Juni vergangenen Jahres. Er dankte besonders dem Bauleiter aus den Reihen der Brandschützer, Jugendwart Markus Renner, dem Architekten Alexander Hempfling vom Architekturbüro 3 D Detsch Kronach und er dankte auch Markus Kraus von der Gemeinde Küps. Besonderen Dank richtete er auch an den Küpser Marktgemeinderat. Der Markt Küps stellte für den Neubau zirka 100 000 Euro im Haushalt ein, der Freistaat Bayern hatte eine Förderung von rund 57 000 Euro zugesagt.

Notwendig wurde der Neubau, weil das alte Feuerwehrhaus aus den 60er Jahren nicht mehr den modernen Anforderungen gerecht wurde. Lange Zeit war es schon zu klein, um die benötigten Utensilien aufzunehmen. Zum anderen war auch die Zufahrt aus der Ortsmitte durch die angrenzenden Scheunen auf der einen und die Einfriedung des benachbarten Künßberg-Schlosses auf der gegenüberliegenden Seite viel zu eng. Zumal die Zufahrt zu den benachbarten landwirtschaftlichen Anwesen im Notfall äußerst dicht vorbeiführte.

Das neue schmucke Gerätehaus am Ortsende in Richtung Wildenberg wurde auf dem Pausenhof der ehemaligen einklassigen Volksschule Hain erstellt. Es bietet für alle benötigten Geräte auf mehreren Stockwerken mehr Raum und bis zur benachbarten Ortsstraße reichlich Abstellplatz. Selbst ein eventuell später angeschafftes Löschfahrzeug fände in dem neuen Gebäude bedenkenlos Platz. Die Feuerwehr feiert die Einweihung am Mittwoch, 29. Mai, ab 18 Uhr. Eingeladen sind auch Abordnungen aller Feuerwehren der Gemeinde Küps.